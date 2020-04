Rsa, la situazione in tutte le strutture del territorio

CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 fa il punto della situazione su quanto effettuato in tema di prevenzione e contenimento dell’infezione da COVID 19 nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del territorio.

Sono stati sottoposti a tampone gli operatori /pazienti dei seguenti istituti:

1-2-3.04 RSA Manziana Le Querce, tamponi a tutto il personale, e agli ospiti sintomatici- negativi.

6-7.04 RSA i Renai Trevignano, tamponi a tutto il personale, tutti negativi, un indeterminato.

6.04 comunità alloggio OASI Anguillara, tamponi per 18 persone tutti negativi.

7.04 Comunità alloggio Villa Rosa Fiorita, Fiano Romano, tamponi per 60 persone, 39 ospiti positivi,

8. 04 RSA Flaminia Morlupo, tamponi per tutti gli operatori, tutti negativi.

9.04 Istituto Santa Maria del Prato Campagnano 33 operatori positivi (quasi tutti asintomatici).

10.04 RSA San Luigi Gonzaga, Ladispoli 80 negativi.

10.04 RSA Bellosguardo, Civitavecchia, con gli esiti noti già comunicati.

11.04 Regina Coelorum, Santa Marinella, operatori tutti negativi.

13.04 Comunità alloggio Villa Rosa Fiorita, Fiano Romano, intervento ASL con USCAR

14.04 RSA e Lungodegenza Santo Volto, Santa Marinella, tamponi per tutti gli operatori, tutti negativi.

16 04 RSA Livia Tiberina Castelnuovo di Porto, tamponi a tutti gli operatori, tutti negativi.

16.04. Istituto Calamatta, Civitavecchia operatori tutti negativi

18.04 Istituto Santa Cecilia, Civitavecchia tutti gli operatori sono risultati negativi, uno solo indeterminato, che ripeterà il tampone il giorno 22.04 insieme a 9 operatori che non erano presenti in sede.

20.04 RSA Livia Tiberina tamponi per gli ospiti

21.04 RSA Santa Marinella, casa di Riposo Villa Alba e Casa di Riposo, San Giuseppe. Tutti negativi.

22.04 casa di riposo Santa Rita, Civitavecchia.

23.04 casa di riposo Villa Santina Civitavecchia, il Melograno comunità terapeutica Bracciano

24.04 RSA Oasi Tabor Santa Marinella, casa di riposo San Tarcisio Civitavecchia, casa di riposo Rosendhal Tolfa,

comunità alloggio Casina del Lago Bracciano, casa di riposo il Colle Campagnano.

25.04 Casa di Riposo Fiano Romano srl Fiano Romano, casa di riposo le Molette a Capena.

27.04 Casa circondariale Civitavecchia tamponi per i 266 agenti di Polizia penitenziaria e primi 50 detenuti

27.04 Comunità psicoterapeutica Maieuesis Capena

28.04 RSA Flaminia e Santa Maria del Prato

28.04 Residenza Orsini casa di Riposo Santa Marinella 58 persone

28.04 Comunità alloggio Villa Vittorio Bracciano 21 persone

28.04. Comunità di recupero tossicodipendenti Cusumano Anguillara Sabazia 28 persone