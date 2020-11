Report 5 novembre Centro Diagnostico Buonarroti: 21 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid dal Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, sono stati eseguiti altri 199 #tamponicovid19 rapidi. Sono state riscontrate 178 negatività e 21 positività che dovranno essere confermate con il test molecolare. Il totale delle positività odierne è pari al 10,55%. Il numero complessivo di test effettuati sale a 2190; le positività riscontrate sono finora 155 pari al 7.08%.

“Fra i positivi – spiega il Dottor Carlo Tarantino – ci sono diversi casi di familiari di soggetti che, dopo aver effettuato il test rapido sono stati prontamente richiamati in laboratorio e tracciati sui contatti familiari che, nel giro di un’ora sono giunti in laboratorio ed hanno immediatamente effettuato a loro volta un test rapido. Tale procedura, divenuta immediatamente esecutiva per i soggetti positivi, ci ha permesso di isolare immediatamente altri soggetti e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per il contenimento della diffusione del virus. Confermiamo anche per il futuro la disponibilità ad effettuare esami in urgenza in questi casi. Per concludere facciamo presenza che nella giornata di oggi ci sono stati consegnati dall’Istituto Zooprofilattico Toscana e Lazio gli esiti di ulteriori 10 tamponi molecolari sottoposti a test di conferma con metodica RT-PCR. Sui 100 campioni finora inviati per ben 99 è stata confermata la positività riscontrata al tampone rapido. La specificità del nostro test, cioè la capacità di escludere falsi positivi, risulta quindi pari al 99,00%”.