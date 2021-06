Report 24 giugno Centro Diagnostico Buonarroti: decimo giorno consecutivo con zero positivi

CIVITAVECCHIA – Ancora zero positivi, per il decimo giorno consecutivo, nel report Covid del Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, mercoledì 24 giugno 2021, sono stati eseguiti 230 #tamponicovid19; di questi 92 sono stati effettuati su utenti del laboratorio (76 a Civitavecchia e 16 presso il Centro Diagnostico Riviera di Santa Marinella) e non è stata riscontrata alcuna positività. Il resto dei tamponi è stato effettuato su 138 soggetti che hanno effettuato il test nell’ambito di programmi di screening previsti dalla legge e non è stata riscontrata alcuna positività.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 33.277; le positività riscontrate sono finora 1.447 pari al 4,35%.

Il tasso di positività complessivo odierno è pari allo 0,00% (230 negatività).

Il numero di casi odierni (0) è inferiore alla media degli ultimi 30 giorni (1,0) e in linea con quella della settimana precedente (0,0).