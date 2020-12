Report 21 dicembre Centro Diagnostico Buonarroti: 6 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid del Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre 2020, sono stati eseguiti altri 223 #tamponicovid19 rapidi; sono state riscontrate 217 negatività e 6 positività (pari al 2,69%). I positivi riscontrati sono tutti residenti a Civitavecchia.

Si evidenzia che 2 dei 6 positivi sono stati identificati grazie alle informazioni ricevute da altri soggetti risultati positivi; l’opera di tracciamento immediato ha permesso di evidenziare tempestivamente le nuova positività. Fra i soggetti coinvolti si segnalano due insegnanti e un alunno di una scuola. Le positività sono state prontamente segnalate al Servizio Scuole ASL in modo da poter attivare le procedure previste in questi casi.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 9.335; le positività riscontrate sono finora 570 pari al 6,11%.

Si ricorda che nelle giornate di martedì 22 e 29 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00, sarà attivo il servizio di esecuzione dei test antigenici rapidi per COVID- 19 anche presso il Centro Diagnostico Riviera di Santa Marinella sito in via della Libertà 56-58. Per informazioni e prenotazioni è possibile recarsi nel laboratorio in via della Libertà n. 56 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o contattare il numero 0766.533373.