Report 15 dicembre Centro Diagnostico Buonarroti: 4 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo Report Covid dal centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, martedì 15 dicembre 2020, sono stati eseguiti altri 131 #tamponicovid19 rapidi; sono state riscontrate 127 negatività e 4 positività (pari al 3,05%). Dei positivi riscontrati 2 sono residenti a Civitavecchia, 2 a Santa Marinella.

Sempre nella giornata di ieri è stato attivato il servizio per l’ esecuzione del test antigenico rapido per Covid- 19 presso il Centro Diagnostico Riviera di Santa Marinella, in via della Libertà 56-58. Sono stati eseguiti 8 tamponi ed è stata riscontrata 1 positività. La prossima seduta è prevista per la giornata di sabato; a partire dalle settimane successivi il servizio verrà eseguito con cadenza quotidiana.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 8.268; le positività riscontrate sono finora 518 pari al 6,27%.