Report 12 novembre Centro Diagnostico Buonarroti: 19 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid dal Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre 2020, sono stati eseguiti altri 271 #tamponicovid19 rapidi. Sono state riscontrate 252 negatività e 19 positività che dovranno essere confermate con il test molecolare. Il totale delle positività odierne è pari al 7,01%, sostanzialmente stabile rispetto al dato di ieri (7,77%).

“Va considerato comunque che in data odierna sono stati sottoposti a tampone tutti gli operatori della Rsa Quinta Stella, circa 80 persone, in cui non sono state riscontrate positività e che quindi l’incidenza di positivi calcolati sulla popolazione generale è intorno al 10% – spiega il Dottor Carlo Tarantino – Il numero complessivo di test effettuati sale a 3681; le positività riscontrate sono finora 272 pari al 7,39%. Ci sono stati consegnati dall’Istituto Zooprofilattico Toscana e Lazio gli esiti di ulteriori 21 tamponi molecolari sottoposti a test di conferma con metodica RT-PCR. Sui 215 campioni finora testati in 212 casi è stata confermata la positività riscontrata al tampone rapido. La specificità del nostro test, cioè la capacità di escludere falsi positivi, risulta quindi pari al 98,60%”.