Report 12 dicembre Centro Diagnostico Buonarroti: 2 nuovi positivi, 1 studente

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid del Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di sabato 12 dicembre sono stati eseguiti altri 142 #tamponicovid19 rapidi; sono state riscontrate 140 negatività e 2 positività (pari all’ 1,41%). Si evidenzia che 1 dei 2 positivi è uno studente che frequenta una scuola media locale, la cui classe è stata immediatamente messa in quarantena. Il numero complessivo di test effettuati sale a 8.018; le positività riscontrate sono finora 505 pari al 6,30%.

Il Centro Diagnostico Buonarroti ricorda che da martedì 15 dicembre, per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini di Santa Marinella, sarà possibile effettuare il test antigenico rapido per Covid- 19 anche presso il Centro Diagnostico Riviera sito in via della Libertà 56-58. Per informazioni e prenotazioni, contattare il laboratorio allo 0766.533373.