Report 11 dicembre Centro Diagnostico Buonarroti: 5 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid dal Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, sono stati eseguiti altri 146 #tamponicovid19 rapidi; di questi 76 sono stati effettuati sul personale che opera nelle RSA. Sono state riscontrate 141 negatività e 5 positività (pari al 3,42%).

Si evidenzia che 1 dei 5 positivi è stato identificato grazie alle informazioni ricevute da un altro soggetto risultato positivo; l’opera di tracciamento immediato ha permesso di evidenziare tempestivamente la nuova positività.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 7.876; le positività riscontrate sono finora 503 pari al 6,39%.

Il Centro Diagnostico Buonarroti comunica che da martedì 15 dicembre, per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini di Santa Marinella, sarà possibile effettuare il test antigenico rapido per Covid- 19 anche presso il Centro Diagnostico Riviera sito in via della Libertà 56-58. Per informazioni e prenotazioni, contattare il laboratorio allo 0766.533373.