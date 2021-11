Nuovi orari dal 1 dicembre per le Farmacie comunali

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici srl informa tutti gli utenti circa l’ampliamento dell’orario di esercizio delle Farmacie Comunali.

Alcune farmacie posticiperanno la chiusura della mattina alle ore 13:30 ed anticiperanno l’apertura pomeridiana alle ore 15:30, garantendo una ora di apertura in più al giorno.

La Farmacia Calamatta aprirà invece con una ora di anticipo (h. 7:30) per permettere lo svolgimento del “servizio tamponi” per poi chiudere alle ore 13:00.

Ricapitolando questi gli orari delle Farmacie dal 1 dicembre 2021:

Farmacia Matteotti (dal lunedì al sabato)

mattina ore 8:30/13:30

pomeriggio ore 15:30/19:30

Farmacia Cisterna (dal lunedì al sabato)

mattina ore 8:30/13:30

pomeriggio ore 15:30/19:30

Farmacia Calamatta (dal lunedì al sabato)

mattina ore 7:30/13:30

pomeriggio ore 16:00/19:30

Farmacia Aurelia (dal lunedì al sabato)

mattina ore 8:30/13:00

Farmacia Boccelle (dal lunedì al sabato)

orario continuato ore 8:30/20:00

Domenica ore 8:30/13:00

“L’ampliamento degli orari di apertura – si legge in una nota di CSP – ha l’obiettivo di garantire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei Signori utenti che si rivolgono in numero sempre crescente alle Farmacie comunali evidentemente soddisfatti del servizio reso dai nostri Farmacisti”.