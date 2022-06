“Nessuna possibilità di effettuare una MOC in convenzione nella Asl Rm4”

CIVITAVECCHIA – “Nessuna possibilità di effettuare in convenzione nella ASL RM4 la M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata), malgrado la presenza di strutture specializzate che operano anche nella nostra città”.

E quanto denuncia il Rag. Gianfranco Forno, raccontando la sua vicenda personale: “Oggi mi sono reso conto di una carenza/assenza di convenzione per questa specializzazione di raggi nell’intero territorio della nostra ASL RM4. Se una persona ha bisogno di questo controllo radiologico (spesso malati e/o anziani), non esistono sul territorio della Azienda Sanitaria RM4 centri convenzionati nei vari ospedali o centri radiologici. Lo conferma anche, direttamente, la Regione Lazio al RECUP di prenotazione al n. 069939, che al di là di tale conferma, è in grado di prenotare nelle ASL dell’alto Lazio, nella città di Roma e, comunque, non nelle strutture della RM4, per effettuare tale esame è necessario aspettare fino ad agosto/settembre per trovare un posto libero, sia a pagamento che in eventuale esenzione dal ticket. A Civitavecchia, sede legale della ASL RM4, però non esiste alcuna convenzione su questa specializzazione, impedendo ai chi ne ha necessità di poter effettuare la visita e obbligando, quindi, ad un lungo e disagiato trasferimento a chi ne ha necessità, anche urgente”.

“Rimango sorpreso – conclude Forno – soprattutto per aver operato nella nostra ASL per circa 14 anni, 5 dei quali come Revisore e Presidente dei Revisori e fino al 2009 come Consulente professionale”.