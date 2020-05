La Asl: “Legittimo e corretto il nostro operato per l’acquisto di mascherine”

CIVITAVECCHIA – Dalla Asl Roma 4 riceviamo e pubblichiamo:

“In merito all’articolo sul quotidiano on-line “Centumcellae news”, dal titolo “LE MASCHERINE E LE DELIBERE CINESI DELLA ASL”, si intende con la presente contestare integralmente il contenuto della notizia ed i termini con i quali è stata riportata, dacché non veritiero e gravemente lesivo dell’immagine e del decoro della ASL RM4, con espressa riserva di agire giudizialmente sia in sede civile che penale per la più ampia tutela dei diritti dell’Azienda.

Nel testo dell’articolo, si riporta la seguente affermazione:

“In data 05 Maggio 2020 è stata pubblicata dalla Asl Roma 4 la delibera n. 744 per la fornitura di mascherine ffp2, mascherine chirurgiche e tute protettive “causa emergenza rappresentata dal Covid-19”. Scrive la Asl sulla delibera: “Il 30 Gennaio l’OMS ha dichiarato il focolaio internazionale….con Delibera del consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza…..in data 11 febbraio 2020 l’OMS ha annunciato che la malattia è stata chiamata Covid 19”; inoltre prende atto che “con email del 15/03/2020, il Responsabile Uoc di medicina Dott. Giancarlo Gimignani, ha segnalato alla Direzione strategica aziendale che…la maggior parte dei pazienti covid o sospetti covid vengono presi in carico dal reparto di Medicina Interna” e quindi chiede di provvedere ad approvvigionare materiale per gli operatori sanitari tra cui: mascherine Ffp2 e 3, occhiali visiere, camici e mascherine chirurgiche e altro. Data l’urgenza e la pandemia la Asl decide di acquistare, tramite affidamento diretto, dunque senza bando, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e tute dalla società Jin Feng Srl per un totale di € 26,791,20 iva inclusa. Il prezzo di acquisto è stabilito in: 0,90 centesimi + Iva per le chirurgiche (10,000 pezzi), € 4,50+ Iva per le Ffp 2 (2,000 pezzi) e € 9,90 + Iva per le tute. I prezzi sembrano non essere decisamente in linea con il mercato attuale. Inoltre le mascherine chirurgiche ad oggi hanno un prezzo calmierato di € 0,50 centesimi più Iva (0,61 centesimi prezzo finito) così come annunciato dal Presidente Conte e stabilito dall’ordinanza del commissario Arcuri in data 26 Aprile 2020”.

Si legge ancora nel testo dell’articolo in discorso che:

“E’ da notare che sulla delibera viene evidenziata la data della proposta, il 23/04/2020, quindi 2 giorni prima dell’ordinanza di prezzo calmierato da parte del Governo. Sul sito della Regione Lazio però si può consultare la relazione che il vicepresidente Leodori ha redatto sull’acquisto dei presidi sanitari nel periodo di Marzo, quando l’epidemia era nel suo pieno ed era difficilissimo reperire le mascherine, indicandone il prezzo medio: mascherine chirurgiche 0,58 centesimi. Nel periodo di massima crisi Covid, quindi, la regione Lazio ha potuto acquistare i Dpi a prezzi ben inferiori di quelli offerti dalla società Jin Feng Srl e distribuirli tra le strutture sanitarie. Questo dato è confermato dai post sulle conferenze dell’assessore Alessio D’Amato che vengono tenute giornalmente e che la Asl Roma 4 condivide sulla propria pagina facebook con le indicazioni dell’invio da parte della regione di Dpi”.

Dai periodi che precedono, appare del tutto chiaro l’intento diffamatorio dell’estensore dell’articolo, dacché si intende asserire che l’Azienda avrebbe operato l’acquisto in periodo successivo alle nuove disposizioni del Commissario Arcuri e che, comunque, avrebbe deliberatamente proceduto all’acquisto per importi superiori alle indicazioni ministeriali (largamente superiori, peraltro).

Ma vi è di più, in quanto nel prosieguo del testo si insinua ulteriormente che:

“Per quanto riguarda i tempi con le quali la Asl ha disposto l’acquisto forse qualche dubbio si può sollevare: la email del Dott. Gimignani con la richiesta di approvvigionamento è del 15 Marzo e la Asl decide di procedere con un affidamento diretto settimane dopo. Perché? Erano sufficienti quelle donate dai cittadini? Erano forse più urgenti da approvare le delibere per la pubblicità ai giornali di Tagliapietra e Chaouqui? E perché affidare l’acquisto alla società Jin Feng Srl, se il prezzo non era poi così conveniente?”

A tale ultimo riguardo, si prosegue nel contegno diffamatorio, affermando la tardività dell’intervento dell’Azienda per l’approvvigionamento dei presidi di protezione; nell’insinuare l’adozione di delibere di favore per soggetti terzi nonché, da ultimo, di avere affidato l’acquisti alla società “Jin Feng Srl” sebbene l’acquisto fosse avvenuto a prezzi non concorrenziali.

Orbene, giova premettere che da una pur superficiale lettura della delibera n. 774 del 5 maggio u.s., si evince chiaramente come il provvedimento faccia riferimento alla “aggiudicazione della Trattativa Diretta Elettronica n. 1273803/2020”, la quale è evidentemente antecedente alla pubblicazione della delibera medesima.

Laddove, tuttavia, vi fossero stati dubbi sulla tempistica degli approvvigionamenti e sulle modalità di trattativa diretta, sarebbe stato sufficiente chiedere ragguagli all’Azienda Sanitaria, evitando di dare voce a notizie non veritiere, diffamatorie e, peraltro, allarmanti per la collettività, cosa ancor più grave in un siffatto periodo di emergenza sanitaria.

Pare, invece, che l’estensore dell’articolo, anziché condurre una pur minima inchiesta giornalistica, abbia inteso esclusivamente alludere alla perpetrazione di condotte illecite, fornendo elementi parziali, attraverso una prospettazione dei fatti assolutamente superficiale e non rispondente al vero.

Nello specifico, al fine di fornire l’esatta ricostruzione degli accadimenti e di comprovare la non veridicità della notizia pubblicata, si svolgono le precisazioni che seguono e delle quali si chiede la integrale pubblicazione nei termini di legge, a rettifica di quanto riportato nell’articolo in oggetto:

La delibera n. 774 (e non 744 come erroneamente indicato nell’articolo), seppure approvata il 5 maggio 2020, costituisce mera presa d’atto dell’acquisto di una fornitura di mascherine chirurgiche e mascherine FFP2, ordinata in via d’urgenza alla JINFENG s.r.l. con prot. 13586 del 17/03/2020, nelle more dell’adozione del relativo atto deliberativo, dopo aver acquisito in data 16/03/2020 il preventivo di spesa dalla Jin Feng s.r.l., nonché una presa d’atto di una fornitura di 400 tute per rischio chimico ordinate d’urgenza alla medesima ditta con prot. n. 17296 del 07/04/2020.

In relazione a quanto sopra meglio specificato, si precisa ulteriormente che i prezzi di acquisto indicati in delibera sono pertanto riferiti al periodo iniziale dell’emergenza, durante il quale è ben nota la carenza di DPI sul mercato, con la conseguente reperibilità sul mercato a prezzi particolarmente elevati, nonché che la suddetta società è stata scelta anche perché aveva accettato il pagamento della fornitura non anticipato ma successivo all’effettuazione della consegna, effettivamente avvenuta in data 01/04/2020 per le mascherine FFP2; in data 06/04/2020 per le mascherine chirurgiche e in data 07/04/2020 per le tute.

In relazione alle tempistiche dell’ordinativo, dunque, si evidenzia come l’Azienda si sia attivata prontamente rispetto alla segnalazione del Dott. Gimignani, provvedendo entro il giorno successivo alla richiesta dei preventivi ed entro il 17 marzo (due giorni dopo) all’acquisto.

Per quanto attiene al documento redatto dal vicepresidente della Regione Lazio Leodori (citato in maniera non completa nel testo dell’articolo) si evince che il prezzo dei DPI indicato è frutto di una media corrente dal 2 marzo all’8 aprile, per l’acquisto di DPI nell’ordine di decine di milioni: dunque, non tiene conto delle fluttuazioni dei prezzi sulla base delle disponibilità del periodo di approvvigionamento e sui quantitativi oggetto di contratto. Di contro, proprio il documento citato del Vicepresidente Leodori, alle pagine 10 e seguenti, espressamente fa menzione delle difficoltà di acquisto dei DPI, affermando testualmente che “Fino alla seconda decade di marzo è stato estremamente difficile individuare fornitori di DPI, anche in una nuova dinamica commerciale che, come confermato dalle norme, si orienta verso la necessità di pagamento anticipato di un acconto, con le necessarie assunzioni di responsabilità che ne conseguono”. Pertanto, ove l’articolo fosse stato aderente alle finalità di cronaca, anziché limitarsi a riferire il dato numerico del prezzo dei dispositivi (peraltro, in maniera parziale, non specificando che si tratta di valore medio di un arco temporale di più di un mese, per quantitativi assolutamente ingenti), avrebbe riconosciuto che proprio la seconda decade di marzo (allorquando si è perfezionato l’acquisto oggetto della delibera 774) era il periodo di maggiore criticità. Per altro verso, la pubblicazione fedele del documento della Regione Lazio, avrebbe consentito di verificare come i minori costi per le mascherine chirurgiche e per gli ulteriori dispositivi siano legati alla sostanziale differenza di quantitativi. Invero, il minor prezzo di acquisto riscontrato, è riferibile all’ordinativo dell’Ente regionale di 2 milioni di mascherine: numero ben diverso rispetto alle 10.000 acquistate dalla ASL RM4. Per acquisti di quantitativi inferiori, i prezzi indicati dalla Regione Lazio sono assolutamente in linea con quanto versato dalla ASL RM4 (si leggano le pagine 15 e seguenti del documento REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0357095.20-04-2020).

Dunque, anche rispetto alle indicazioni fornite dalla Regione Lazio, si deve riconoscere il corretto operato dell’Azienda, finanche con riguardo alla preferenza di un fornitore che non ha preteso il pagamento anticipato, a parità di prezzo, constatando come il prezzo di acquisto – per periodo e quantitativi – sia stato perfettamente in linea con i prezzi indicati dalla Regione.

Da ultimo va evidenziato che la società Jin Feng a r.l. si è fatta promotrice della donazione effettuata dalla comunità cinese di Civitavecchia la quale ha consegnato all’ASL RM4 in data 2 aprile 2020 n. 4.500 mascherine chirurgiche e n. 2.200 mascherine FFP2.

A fronte delle allegazioni sopra riportate, dunque, si evince come l’articolo di cui all’oggetto riporti notizie non veritiere ed abbia carattere gravemente lesivo per l’onore ed il decoro dell’Azienda Sanitaria RM4. Nemmeno si reputa che possa costituire una circostanza esimente l’omessa indicazione nella delibera delle tempistiche relative all’ordinativo dei presidi di protezione, poiché è palese il riferimento ad una procedura già espletata ed una pur minima diligenza nella verifica della fonte avrebbe consentito di evitare la divulgazione di notizie false e tendenziose. Del pari, il testo dell’articolo è connotato da un utilizzo strumentale di dati e circostanze – quali, appunto, il documento redatto dal Vicepresidente Leodori – che, ove debitamente illustrate, avrebbero radicalmente mutato il tenore della notizia, dimostrando la perfetta aderenza delle condotte della ASL RM4, rispetto alle indicazioni governative e regionali.

Per tali ragioni, se da una parte si ringrazia la testata giornalistica per aver offerto all’Azienda l’opportunità di poter meglio precisare lo svolgimento dei fatti e comprovare l’assoluta trasparenza ed efficienza del proprio operato, si invita dall’altra alla sollecita pubblicazione della rettifica, con le medesime modalità dell’articolo pubblicato in data 7 maggio u.s., e si diffida dal persistere in condotte offensive dell’onore e del decoro della Azienda Sanitaria RM4, che nella linea editoriale della testata sono ormai all’ordine del giorno, riservando in ogni caso di adire le preposte Autorità giurisdizionali, sia in sede civile che penale, al fine di tutelare la propria immagine”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr Francesco Quagliariello)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Carmela Matera)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Quintavalle)