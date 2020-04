La Asl: “Intensificati i controlli in tutte le Rsa e Case di riposo”

CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 in questo ultime settimane ha intensificato i controlli nelle Rsa e nelle case di riposo del territorio di competenza.

Al fine di fare una corretta informazione, come precisa una nota stampa dell’azienda sanitaria, si riportano i risultati di tutti i controlli effettuati finora. La Asl precisa che sta proseguendo con sopralluoghi e controlli attraverso i tamponi anche in altre strutture attraverso un calendario programmato dal Dipartimento di Prevenzione.

1-2-3 aprile RSA Manziana Le Querce, tamponi a tutto il personale, e agli ospiti sintomatici, risultati tutti negativi.

6 e 7 aprile RSA Residenza Dei RENAI Trevignano, tamponi a tutto il personale, tutti negativi, un risultato indeterminato.

6 aprile comunità alloggio OASI Anguillara, tamponi per 18 persone tutti negativi.

08 aprile RSA Flaminia Morlupo, tamponi per tutti gli operatori, tutti negativi.

09 aprile Istituto Santa Maria del Prato Campagnano 33 operatori positivi (quasi tutti asintomatici).

10 aprile RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli, 40 negativi 40 ancora da refertare.

10 aprile RSA Bellosguardo di Civitavecchia, tamponi per tutto il personale, 14 operatori positivi di cui 10 asintomatici.

14. aprile RSA e Lungodegenza Santo Volto di Santa Marinella, tamponi per tutti gli operatori, tutti i negativi.

16 aprile RSA Livia Tiberina Castelnuovo di Porto, tamponi a tutti gli operatori, in attesa di refertazione.

Intanto il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha riunito la Task Force Covid-19, alla presenza dei vari componenti, alcuni presenti in aula Calamatta altri collegati in conference call. “Durante i lavori – riferisce una nota di Palazzo del Pincio – unanime è stata la considerazione circa la grande compostezza ed attenzione con la quale la cittadinanza sta affrontando il periodo emergenziale. È stata valutata la possibilità di revocare le ordinanze più restrittive sull’attività motoria. Purtroppo, a fronte dell’emersione di un nuovo cluster presso la Rsa Bellosguardo si è stabilito di rimandare la valutazione su un allentamento delle misure, in attesa di verificare l’effetto del nuovo cluster a livello territoriale”. La Task Force tornerà quindi a riunirsi a breve per le ulteriori valutazioni.