Il Lions Club Civitavecchia dona 1.160 confezioni di farmaci

CIVITAVECCHIA – Nell’anno 2015 il Distretto Lions 108L e la Caritas di Roma hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la raccolta dei medicinali “usati” e non scaduti che rimangono nei cassetti delle famiglie e che possono essere donati.

Anche il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha contribuito a questa iniziativa di solidarietà donando al Poliambulatorio Caritas di Roma 1.160 confezioni di farmaci non scaduti, tutto questo grazie alla partecipazione di Farmacia Cernusco, dott. Bettini, sig. Guido Rossi e tutti i cittadini che hanno dimostrato sensibilità a questa iniziativa. Quest’anno il trasporto dei farmaci è stato effettuato con la collaborazione de “Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus”, che ha messo a disposizione il proprio mezzo. La Caritas, attraverso propri medici, ha provveduto alla distribuzione e somministrazione a persone indigenti.

Si rinnova l’invito ai cittadini che volessero contribuire, a conferire le confezioni dei loro medicinali non scaduti recandosi presso la Farmacia Cernusco, sita in Civitavecchia via Buonarroti n°42, dove è collocato apposito Contenitore Sigillato Eco Farmaco Facile. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che contribuiranno alla raccolta farmaci.