Farmacie comunali: attivo il servizio di “consegna farmaci a domicilio”

CIVITAVECCHIA – Nuovo servizio per gli utenti delle Farmacie comunali ed in particolare della Farmacia Calamatta. Da oggi, infatti, coloro che avessero bisogno di un farmaco o parafarmaco direttamente presso la propria abitazione, potranno richiedere la consegna del farmaco direttamente al proprio domicilio.

Il servizio, svolto da un partner privato della Farmacia, avrà un costo di quattro o cinque euro a seconda che sia richiesta la consegna di un farmaco o di un esame svolto in farmacia.

“L’apprezzamento dei servizi delle Farmacie comunali è ormai in continua crescita e sta determinando nuovi ed interessanti scenari per nuovi e più completi servizi”, commentano soddisfatti da CSP.

Tutti coloro che fossero interessati al servizio di “Consegna a domicilio” potranno rivolgersi a:

Farmacia Calamatta

Piazza Calamatta, 19 – Civitavecchia;

Telefono: 0766 32739 – 349/1143710

Dal Lunedì al Sabato Orari: 8:30-13:00/16:00-19:30

Mail: farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it