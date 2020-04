Emergenza Covid-19. Polo di Fiumaretta ancora attivo, c’è il conto per le donazioni

CIVITAVECCHIA – Continua ad essere attivo il sistema di solidarietà reso possibile dai Volontari di Protezione civile e Croce Rossa che hanno creato il Polo logistico d’emergenza di Fiumaretta, presso la sede del Centro Operativo Comunale. Davanti ai crescenti bisogni della popolazione, si è arrivati in questi giorni alla cifra record di oltre 560 famiglie sostenute attraverso la distribuzione di beni alimentari.

Si tratta, come noto, di un sistema che funziona dall’11 marzo scorso e che è stato successivamente affiancato dalle altre misure, come quelle legate ai buoni spesa distribuiti ad oltre 330 ulteriori famiglie.

L’operazione non si può comunque fermare ed anzi si registra un costante afflusso di richieste di sostegno al numero 0766 19422. Proprio per questo, è fondamentale che chi può partecipi alle donazioni: in tal senso, è attivo anche un ulteriore conto corrente dedicato all’Emergenza Covid-19 per il territorio di Civitavecchia. Intestato al Comune di Civitavecchia – Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus e aperto presso Intesa San Paolo, le sue coordinate IBAN sono IT66 B030 6939 0421 0000 0300 100 (in caso di operatività dall’estero aggiungere il Bic: BCITITMM). Il codice Grandi Beneficiari (per esenzione delle spese da altri conti o filiali Intesa San Paolo) è 009831, mentre esistono incentivi fiscali per queste donazioni: per persone fisiche ed enti non commerciali detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro, per i soggetti titolari di reddito d’impresa deduzione di cui all’art. 27 della legge 133/1999, nonché deduzione ai fini Irap.

Inoltre, è possibile donare anche direttamente i beni di prima necessità: contenitori per la raccolta sono presenti nei vari punti vendita della città, presso le casse, ma si può procedere anche contattando il Centro Operativo Comunale. A tal proposito, si segnala un’ingente donazione al Polo logistico d’emergenza di Fiumaretta effettuata dalla delegazione Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta d’Italia, gruppo Abc di Civitavecchia che fin dall’inizio dell’emergenza sta collaborando fattivamente nell’assistenza alla popolazione. A loro il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutti i volontari.

