Dr. Ghirga: “Sopra il cielo della Frasca un test di geoingegneria solare?”

CIVITAVECCHIA – Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Cortese Redazione,

il 3 luglio scorso, sopra il cielo della Frasca, a Civitavecchia, potrebbe essere iniziato (o proseguito) il test di geoingegneria solare carbonati.

La pandemia da COVID-19 finirà ma i Cambiamenti Climatici sembrano inarrestabili, con tutte le loro conseguenze, compresi alcuni progetti come la Geoingegneria Solare con l’uso di polveri tossiche.

La Geoingegneria solare che utilizza aerosol di ossido di alluminio nella stratosfera è una seria minaccia per la salute mentale globale dei bambini.

L’iniezione di aerosol di polveri fini, iniettate nella bassa stratosfera al fine di riflettere parte dei raggi solari e ridurre temporaneamente la temperatura terrestre, è una tecnica di geoingegneria che ha come scopo quello di mitigare i danni causati dal riscaldamento globale (Harvard’s Solar Geoengineering Research Program).

Questa tecnica vuole copiare cosa è accaduto dopo le grandi eruzioni vulcaniche come quella del Mount Pinatubo nelle Filippine. L’eruzione vulcanica fu seguita da una nube di polvere di solfati la quale, in 3 settimane, si diffuse su gran parte della terra e la coprì quasi totalmente in un anno. I due anni successivi all’eruzione, la terra ebbe un abbassamento della temperatura di circa 0.5 gradi Celsius.

Recentemente è stato dimostrato che gli aerosol con ossido di alluminio potrebbero essere utilizzati al posto dei solfati (anche essi molto tossici) per aumentare drasticamente la quantità di raggi solari che vengono riflessi e quindi non riescono a raggiungere la superficie terrestre.

Tuttavia, diversi studi epidemiologici suggeriscono che l’alluminio potrebbe non essere così innocuo come si pensava in precedenza.

L’alluminio è stato incluso tra le 200 sostanze chimiche neurotossiche che stanno silenziosamente erodendo l’intelligenza, modificando il comportamento e mettendo a rischio il futuro dei bambini. Questa è chiamata la “pandemia silenziosa” da sostanze tossiche, la quale compromette un normale sviluppo neurologico dei bambini.

Recentemente, il contenuto di alluminio del tessuto cerebrale ottenuto da donatori affetti da autismo è stato rilevato essere costantemente elevato. La elevata presenza dell’alluminio intracellulare nelle cellule non neuronali è stata una osservazione straordinaria nel tessuto cerebrale dei soggetti affetti da autismo e può fornire indizi sia sull’origine dell’alluminio cerebrale che su un suo possibile ruolo etiologico nel disturbo dello spettro autistico, in soggetti geneticamente predisposti. Inoltre, la prevalenza del disturbo dello spettro autistico è in aumento.

In Italia, secondo l’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico (2019), un bambino ogni 77 (nella fascia di età 7-9 anni) ha un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 maschi ogni 1 femmina).

In rapporto a questi dati, una tecnica come la geoingegneria solare che utilizza aerosol di alluminio (ma anche di solfati) può aumentare il rischio di un incremento dei disturbi del neurosviluppo.

Infatti, il tempo medio di permanenza di una particella nella parte inferiore della stratosfera è di circa 1-2 anni. Dopo l’eventuale trasporto nella troposfera, le particelle subiscono processi di miscelazione relativamente rapidi a causa di eventi meteorologici, turbolenze ed altri fenomeni, i quali causano una rimozione delle polveri iniettate mediante deposizione secca, sedimentazione o altro.

Alla fine, queste polveri tossiche ricadranno sulla superficie terreste, contaminando però prima l’aria che respiriamo.

Tutti i giorni assumiamo una certa quantità di alluminio attraverso il cibo. Tuttavia, questa forma di alluminio utilizzata nella geoingegneria solare è diversa perché legata a particelle talmente piccole che possono raggiungere il sistema nervoso direttamente attraverso le terminazione olfattive presenti nelle cavità nasali.

Un recente e importate editoriale su NATURE ha sottolineato che non c’è alcun sostituto per tagli aggressivi alle emissioni di gas serra. Ma i rischi e i benefici delle tecnologie che potrebbero mitigare il riscaldamento globale devono essere valutati.

La geoingegneria solare può comportare l’aggiunta di particelle riflettenti nella atmosfera terrestre per raffreddare il pianeta.

Per almeno una misura, il vertice sul clima online del presidente degli Stati Uniti Joe Biden il mese scorso è stato un successo: diversi governi, incluso quello degli Stati Uniti, si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra . Combinati con i precedenti annunci di altri paesi e dell’Unione Europea, questi impegni ridurrebbero le emissioni nel 2030 dell’equivalente di oltre 3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, più delle attuali emissioni annuali di carbonio dell’India. Ma anche questa riduzione, se raggiunta, non sarebbe sufficiente perché il mondo rimanga su un percorso plausibile per limitare il riscaldamento a 1,5 °C rispetto ai tempi preindustriali.

I leader mondiali devono cercare modi per colmare questo divario alla convenzione sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, nel Regno Unito, a novembre e, quindi, attuare i loro impegni.

Chiaramente c’è una strada lunga e difficile da percorrere. Quindi i governi e gli scienziati devono continuare a valutare la cattura del carbonio e altre strategie climatiche che possono essere utilizzate per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera.

Dovrebbero anche esplorare la geoingegneria solare che comporta l’alterazione delle nuvole o l’aggiunta di particelle riflettenti nella stratosfera per riflettere la luce solare nello spazio e raffreddare il pianeta. L’effetto di tali iniezioni stratosferiche sarebbe simile al raffreddamento che avviene dopo le eruzioni vulcaniche.

Alcuni studi suggeriscono che la geoingegneria solare potrebbe fornire il tanto necessario sollievo a breve termine se il riscaldamento globale diventa insopportabile ( P. Irvine et al. Nature Clim. Change 9 , 295-299; 2019 ). Ma rimangono questioni tecniche, ambientali ed etiche, incluso come garantire che il raffreddamento funzioni come desiderato e chi decide l’impostazione per il termostato. E poi ci sono i potenziali effetti a catena , che potrebbero variare tra le regioni e i settori della società ( J. Proctor et al. Nature 560 , 480-483; 2018 ). Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere questi problemi.

Dimezzare il riscaldamento con la geoingegneria solare.

Alcuni scienziati sono strenuamente contrari alla geoingegneria solare, che potrebbe andare male in modo imprevedibile e, una volta avviata, potrebbe essere difficile da fermare in sicurezza.

Ci sono anche preoccupazioni che anche il passaggio alla ricerca sulla geoingegneria solare crei “azzardo morale”, portando a una fiducia mal riposta e sminuendo gli sforzi per contenere le emissioni di gas serra.

Alcuni che si oppongono temono che una volta iniziata la ricerca, il lancio della tecnologia sarà inarrestabile, indipendentemente dai risultati.

I ricercatori che studiano la geoingegneria ribattono che la scienza deve essere compresa e che il mondo deve considerare le questioni spinose della governance internazionale che sorgerebbero se un paese andasse avanti con un programma mal concepito. Ma i ricercatori hanno lottato per raccogliere fondi, condurre esperimenti e affrontare legittime preoccupazioni sul loro lavoro.

A marzo, gli scienziati che lavoravano allo Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) hanno dovuto cancellare un volo in mongolfiera previsto per giugno in Svezia. Il volo, progettato per testare apparecchiature che sarebbero state utilizzate in futuri esperimenti che comportano il rilascio di particelle, ha incontrato l’opposizione degli ambientalisti e dei rappresentanti delle comunità Sami della Scandinavia settentrionale, i quali hanno sostenuto che la ricerca di geoingegneria è una distrazione da altri lavori sui cambiamenti climatici.

Un comitato consultivo ha raccomandato di ritardare il volo per consentire un ulteriore impegno pubblico.

Finora gli enti pubblici non hanno dato priorità al raggiungimento di tale consenso. Ma due sviluppi positivi suggeriscono che questo potrebbe accadere.

Gli Stati Uniti si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra

Le accademie nazionali statunitensi di scienze, ingegneria e medicina hanno raccomandato a marzo che il governo degli Stati Uniti istituisse un programma di ricerca federale coordinato per studiare la geoingegneria solare. È la richiesta più esplicita di un importante organismo scientifico per un programma di ricerca del governo e arriva al momento giusto.

Con un costo da 100 a 200 milioni di dollari in 5 anni, il programma multi-agenzia esplorerebbe la scienza ambientale fondamentale dell’alterazione delle nuvole o del rilascio di particelle su larga scala, nonché l’etica e la percezione pubblica di questa tecnologia. La proposta include un codice di condotta e un registro pubblico per le proposte e i risultati della ricerca.

Le accademie hanno anche chiesto un ampio impegno internazionale, la condivisione di informazioni e discussioni sulla governance globale. Questo è fondamentale: la geoingegneria solare interesserebbe l’intero pianeta e gli Stati Uniti non devono farcela da soli.

Progressi anche sul fronte internazionale. La Carnegie Climate Governance Initiative (C2G), un gruppo di advocacy con sede a New York City, ha lavorato per coinvolgere le Nazioni Unite sulla ricerca sulla geoingegneria solare e sulle questioni di governance.

Nel marzo 2019, i ministri dell’ambiente hanno discusso una risoluzione che invita il Programma ambientale delle Nazioni Unite a valutare la scienza e la tecnologia della geoingegneria. Tale misura è fallita, in parte a causa dell’opposizione dell’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Svizzera e altri paesi si stanno preparando a presentare una nuova risoluzione il prossimo anno. E C2G sta lavorando per far discutere la geoingegneria solare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2023.

Esistono modelli per promuovere la collaborazione ricercata dalle accademie nazionali statunitensi. Uno è la Solar Radiation Management Governance Initiative, che promuove e finanzia la ricerca sulla geoingegneria solare nel sud del mondo. L’organizzazione ha sponsorizzato workshop in 14 paesi e, dal 2018, ha pagato oltre 430.000 dollari per finanziare la ricerca in otto paesi, tra cui Bangladesh, Iran, Benin e Giamaica.

La ricerca sulla geoingegneria solare comporta dei rischi e ci sono altri modi più promettenti per affrontare il riscaldamento globale. Ma il mondo rimane sulla strada del pericoloso cambiamento climatico e le generazioni future sopporteranno un fardello crescente. I governi devono intensificare gli sforzi per il clima e valutare tutte le possibili opzioni di azione. Se la geoingegneria solare è dannosa, i leader avranno bisogno di prove in modo da poter escludere la tecnologia”.

12th Excellence in Pediatrics Virtual Conference.nAmsterdam – 4 December 2020.

Oral Presentations on Public Health.

Dr. Giovanni Ghirga – Pediatrician. International Society of Doctors for the Environment (ISDE, IT). Solar geoengineering by injecting aluminum oxide aerosol is a serious threat to global child mental health. OP-3-V. Abstract ID: 111.

Editorial. Solar Geoingeneering. Nature 593, 167 (12 May 2021).