Disinfestazione zanzare, primi interventi il 4 e 18 maggio

CIVITAVECCHIA – Saranno effettuati nel territorio cittadino, fino al mese di ottobre, interventi di disinfestazione contro la zanzara ed altri insetti alati tipici stagionali. Come si legge nekll’avviso pubblicato a firma del Sindaco Ernesto Tedesco e dell’Assessore all’Ambiente Manuel Magliani, per il mese di maggio gli interventi sono previsti lunedì 4 e lunedì 18.

Le date sono indicative e possono essere suscettibili di variazione in base a condizioni climatiche avverse precisando che, in tal caso, il trattamento verrà rimandato ai giorni successivi, dandone ulteriore avviso. Gli interventi saranno effettuati nei giorni sopra indicati e nella fascia oraria a partire dalle ore 1 fino alle ore 6 del mattino successivo. Durante l’esecuzione degli interventi, si raccomanda di:

– Tenere le porte esterne e le finestre chiuse;

– Non lasciare alimenti sui balconi, non lasciare panni stesi fuori e custodire all’interno gli animali domestici;

– Non circolare e/o fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Le schede dei prodotti che saranno utilizzati e il presente calendario degli interventi è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo: http://www.civitavecchia.gov.it

Per eventuali ulteriori informazioni sul servizio, si può contattare il Servizio Ambiente e Beni Culturali ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it Ditta “MYOPORUM Srl” Servizio disinfestazione e derattizzazione myoporumsas@pec.buffetti.it