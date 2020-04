Covid-19. Un solo nuovo contagiato nella giornata di oggi

CIVITAVECCHIA – Il bollettino odierno della Asl Roma 4 parla di 1 solo nuovo positivo Covid a Civitavecchia. Il totale sale a 179 positivi totali di cui 17 decessi e 2 guariti per un totale di attuali positivi di 160 persone.

Ancora non è chiaro il numero del personale sanitario risultato positivo all’Ospedale, per questo abbiamo contattato il Dott. Marco Benedetti del sindacato Anaao Assomed che ci ha confermato la cifra di 74 operatori contagiati. Numero altissimo che dimostra come la situazione del focolaio all’interno del San Paolo sia preoccupante considerando che, in questa cifra, non sono inclusi i pazienti contagiati e i loro parenti.

L’auspicio rimane quello che si faccia piena chiarezza su quanto è successo, con risposte puntuali e in tempi stretti. Il personale sanitario nel nostro territorio appare infatti la prima vittima di questa carneficina. In totale sono oltre 10.000 i sanitari contagiati a livello nazionale, di cui il 20% circa medici. La Federazione Nazionale Degli Ordini Dei Medici (Fnomceo) parla di 8 medici morti nelle ultime ore, tra cui 2 di famiglia; il numero totale dall’inizio della epidemia Covid è di 87 professionisti.