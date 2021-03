Covid 19: tutti i numeri aggiornati nella Asl Roma 4

CIVITAVECCHIA – Arrivano dati aggiornati dall’azienda sanitaria locale sui contagi Covid. Sono 49 i casi positivi riscontrati finora nel territorio della Asl Roma 4:

1 Allumiere

5 Anguillara

4 Bracciano

2 Canale

15 Cerveteri

4 Civitavecchia

10 Ladispoli

2 Nazzano

2 Sacrofano

3 Santa Marinella

1 Tolfa

Sono avvenuti due decessi un uomo di 90 anni di Fiano Romano un uomo di 97 anni di Cerveteri, mentre sono guarite 46 persone:

2 Allumiere

2 Anguillara

6 Bracciano

9 Cerveteri

13 Civitavecchia

7 Ladispoli

1 Rignano

1 Santa Marinella

2 Tolfa

1 Torrita

2 Trevignano

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 11748 persone. Tutto il personale sanitario, riferisce la Asl, è sottoposto periodicamente a tampone di controllo. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni (si riportano solo i comuni del territorio che hanno attualmente casi positivi):

Allumiere: 18

Anguillara: 60

Bracciano: 58

Campagnano: 33

Canale: 24

Capena: 55

Castelnuovo di Porto : 37

Cerveteri: 179

Civitavecchia: 215

Civitella San Paolo: 10

Fiano: 86 (si evidenzia che è pervenuto un alto numero di tamponi positivi da laboratori esterni)

Formello: 94

Ladispoli : 297

Magliano: 6

Manziana: 20

Mazzano : 25

Morlupo: 53

Nazzano: 11

Riano: 48

Rignano: 74

Sacrofano: 18

Sant’Oreste: 23

Santa Marinella: 54

Tolfa: 10

Torrita T: 5

Trevignano: 5

Sono da aggiungere positivi comunicati da laboratori esterni (Allumiere, Anguillara, Bracciano, Civitavecchia, Fiano, Rignano e Trevignano), mentre sono da sottrarre positivi spostati in altri domicili dai seguenti comuni (Canale, Cerveteri, Ladispoli, Sacrofano e Santa Marinella).

“Si fa presente – prosegue la Asl – che il totale dei comuni non è conteggiato unicamente facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili. Una di questa, la più frequente, l’inserimento di nuovi guariti segnalati dai Mmg ai distretti che inseriscono i dati direttamente a sistema, e altri tipi di allineamento che determinano il conteggio per ogni singolo comune. Ad oggi, 15 marzo, sono state somministrate 35737 dosi di cui 27972 con Pfizer/Biotech, mentre 7765 con AstraZeneca. Alle singole categorie abbiamo somministrato: 3634 dosi al personale scolastico; 7279 per il personale sanitario di vario tipo; 1886 per le forze dell’ordine; 12158 over 80; 632 dosi per i soggetti fragili”.