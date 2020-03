Covid-19. Salgono a 120 i positivi nel comprensorio

CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 comunica 3 nuovi positivi sul territorio e 1 decesso; totali 120 positivi ad oggi. Il numero decisamente alto. Se si considera che la somma degli abitanti tra Santa Marinella e Cerveteri corrisponde più o meno alla stessa di Civitavecchia, nel primo caso il totale dei positivi ammonta a 34 (14 a Santa Marinella e 20 Cerveteri). Il numero dei tamponi effettuati in 24 ore è di 94, una media di ben 3 tamponi a comune.

L’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dedicato al Covid 19, dalla prossima settimana incrementerà fino a 40 posti letto attivi gli attuali 24. Mancano tuttavia ancora notizie certe su come la Regione Lazio e la Asl si stiano organizzando per far sì che nessun operatore sanitario sia sfornito di presidi di sicurezza. Perché se si aumentano i posti letto dedicati ai casi Covid-19 si considera scontato di poter far operare il personale con il massimo di sicurezza. E in tal senso non è dato ancora sapere se tutto il personale sanitario e le rispettive famiglie dell’Ospedale San Paolo siano stati sottoposti a tampone.