Covid-19. Qual è la situazione all’interno del carcere di Aurelia?

CIVITAVECCHIA – Il bollettino di oggi della Asl Roma 4 riporta 2 nuovi positivi Covid per un totale di 261, di cui 27 decessi e 101 guariti. In realtà ieri è deceduto un paziente proveniente dalla Madonna del Rosario che era stato trasferito su Roma. Il numero dei decessi nella Rsa di via Buonarroti, secondo quanto sostenuto dal Comitato dei parenti, sarebbe di 21 persone su 44 risultate positive; tra queste 18, da quanto comunicato dalla Asl, sarebbero risultati negativi al terzo tampone e quindi guarite.

Intanto sulla pagina della Regione Lazio di ieri, lunedì 27 Aprile, la quale riportava le informazioni sulla videoconferenza tra l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato con i direttori generali della Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ospedale Bambino Gesù, si registrava la notizia che nella Asl Roma 4 è stata “avviata indagine epidemiologica all’Istituto penitenziario”. Stessa notizia risulta sulla pagina Salute Lazio di ieri ma non in quella della Asl Roma 4. Può darsi che la notizia sia stata comunicata dagli uffici di via Terme di Traiano e ci sia sfuggita. Ma è lecito comunque domandarsi cosa stia succedendo all’interno del penitenziario di Civitavecchia. Ci sono positivi tra personale sanitario? Tra i detenuti? Il personale ha a disposizione tutti i Dpi necessari incluse le mascherine FFp2 e FFp3 in quantità soddisfacente?

Considerato che nella nostra città si sono già registrati tre focolai di coronavirus tra Ospedale, Rsa Madonna del Rosario e Rsa Bellosguardo, è opportuno chiedere alla Asl di avere maggiori informazioni e rassicurazioni sulla situazione del carcere di Aurelia a nome di tutta la città. Stessa richiesta è lecito avanzare al Sindaco Ernesto Tedesco e all’assessore alla sanità Regione Lazio Alessio D’Amato. Qual è la situazione nel carcere di Civitavecchia?