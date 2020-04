Covid-19. Primi risultati dei test in laboratorio, Tarantino: “Pochi positivi a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Nella giornata di ieri abbiamo continuato presso il Centro Diagnostico Buonarroti ad eseguire i test e in serata abbiamo avuto a disposizione i risultati di 156 soggetti che hanno effettuato il test rapido per la ricerca di anticorpi IgG e IgM anti-SARS CoV 2. Si è riscontrata presenza di anticorpi in 15 soggetti, con una percentuale di positività del 9,6%.”.

A parlare, relazionando sull’esito delle indagini svolte nel proprio laboratorio, è il Dottor Carlo Tarantino, il quale sottolinea come “dai dati anamnestici raccolti risulta che 10 dei 15 soggetti riscontrati positivi hanno presentato una sintomatologia clinica evidente e che sono stati sottoposti già nelle scorse settimane a misure di isolamento da parte del Servizio di Prevenzione della ASL Roma 4”.

“Se scorporiamo dal dato complessivo queste 10 persone – prosegue – che hanno effettuato il test solo per avere riscontro della presenza di anticorpi, il campione di popolazione asintomatica esaminato consta di 146 persone, fra le quali abbiamo riscontrato 5 positività con una percentuale pari al 3,4% dei testati. Il dato è molto incoraggiante in quanto la percentuale di positività è significativamente più bassa di quella che viene comunemente ipotizzata a livello nazionale e che si ritiene oscilli tra il 5 e il 10%. Tale riscontro assume ulteriore significatività in quanto oltre un terzo dei soggetti testati appartiene a categorie a rischio (operatori sanitari e familiari di positivi) e conferma l’efficacia delle misure di contenimento adottate”.