Covid-19: l’associazione Crocerossine d’Italia Onlus attiva un servizio di ascolto

CIVITAVECCHIA – Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus ha organizzato un Servizio di ascolto dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 19.00, per le persone in stato di difficoltà di natura psicologica e/o richiedenti informazioni chiare per facilitare, per quanto possibile, la rapida risoluzione di tale emergenza.

“In tal senso – spiegano dall’associazione – saranno disponibili per un ascolto di sostegno, che certo e sia chiaro non intende minimamente sostituirsi ad alcuna psicoterapia per la quale necessita setting apposito, i Soci e le Socie particolarmente esperti. Psicologi – psicoterapeuti, specialisti in psicologia clinica, socie e soci disponibili ad un semplice dialogo per lenire il senso di solitudine e per meglio identificare le varie necessità onde facilitare un discorso di rete tra Associazioni saranno a disposizione della popolazione tramite un numero telefonico dedicato, 0686357062″.