Continua l’iniziativa di CSP per l’acquisto di farmaci per il canile municipale presso tutte le farmacie comunali

CIVITAVECCHIA – Prosegue con successo l’iniziativa “Dacci una zampa” a favore degli animali “ospiti” del canile municipale. “Dacci una zampa” è una raccolta di fondi, su base volontaria, per l’acquisto di farmaci da donare al canile municipale. I cittadini, che vorranno contribuire al successo della iniziativa a favore degli “amici a quattro zampe”, potranno donare una piccola somma da destinare all’acquisto dei farmaci che la CSP poi donerà al canile municipale. In ogni farmacia comunale, pertanto si sono già collocati dei raccoglitori trasparenti dove è possibile effettuare donazioni di modico valore per l’acquisto (presso la stessa farmacia) di farmaci, da donare al Canile secondo le esigenze che i responsabili del Comune rappresenteranno.

Va ricordato come la donazione di modico valore (che non può eccedere i 1.000,00 euro) è disciplinata dall’art. 783 del codice civile. CSP applica puntualmente quanto previsto dalla Legge.

Vi aspettiamo presso tutte le farmacie comunali del gruppo CSP Srl:

FARMACIA AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 Civitavecchia – Tel. 0766 560176 – Lun/Sab 08:30-13:00

FARMACIA BOCCELLE

Via E. Maroncelli c/o centro comm.le IperCOOP Civitavecchia – Tel. 0766 070036 – Lun/Sab 08:30-20:00 – Domenica 08:30-13:00

FARMACIA CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 Civitavecchia – Tel. 0766 32739 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:30-20:00

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:30-20:00

FARMACIA MATTEOTTI

Viale Giacomo Matteotti, 146 Civitavecchia – Tel. 0766 20760 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:30-20:00