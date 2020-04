“Commistione di pazienti pericolosa in Pronto Soccorso”

CIVITAVECCHIA – Sono 6 i nuovi positivi Covid di oggi sul territorio di Civitavecchia, come da bollettino della Asl Roma 4. Il totale è quindi di 177 positivi, di cui 17 decessi e 2 guariti; attuali positivi 158.

Rovente nelle ultime ore la polemica generata da messaggi che hanno fatto il giro della città, creando panico, sulla situazione dell’Ospedale in merito ai contagi. L’annuncio dei soli provvedimenti nei confronti della persona rea di aver diffuso l’audio incriminato non placa di certo la necessità di informazioni e chiarimenti da parte della città.

La criticità della situazione all’interno del San Paolo viene comunque confermata dal verbale della riunione emergenza COVID-19, che si è svolta il 27 marzo presso la sala riunioni della Cardiologia, dove sono state affrontate alcune “problematiche ospedaliere COVID correlate” tra cui “la necessità di creare adeguati percorsi in Medicina Covid prima di ampliare gradualmente il numero dei pazienti Covid+ da accettare”. Nel verbale di questa riunione “i presenti concordano che al momento la maggiore criticità rimane la grave carenza di personale sia medico che infermieristico. Infatti, pur avendo a disposizione locali per ospitare pazienti in attesa di tampone ed altri locali per pazienti Covid+ in attesa di ricovero non possono essere utilizzati per mancanza di personale, questo comporta che vi sia commistione di pazienti in PS che potrebbero creare rischio di diffusione dell’infezione anche a pazienti e/o operatori non COVID”

Auspichiamo che quanto emerge dalla riunione del 27 Marzo abbia trovato pronta soluzione, soprattutto per quanto riguarda la commistione di pazienti nel Pronto Soccorso.