Centumcellae lancia la petizione affinchè tutto il personale sanitario venga sottoposto a tampone

A seguito della notizia di un focolaio in evoluzione presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, la redazione di Centumcellae News lancia la petizione affinché tutto il personale sanitario venga sottoposto a tampone per verifica positività Covid-19. Il personale sanitario ha diritto a operare in sicurezza per la loro salute e quella di tutti i cittadini. Chiediamo che siano sottoposti a tampone anche i loro famigliari e i pazienti, è un loro diritto.

Il numero dei contagiati in Italia tra gli operatori sanitari è troppo alto. Guerrieri senza armi. Fermiamo questa carneficina.

FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE