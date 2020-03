Avviso della Asl per la ricerca di personale medico

CIVITAVECCHIA – La Asl roma 4 ha pubblicato sul sito www.aslroma4.it nella sezione avvisi, delle manifestazioni di interesse per le seguenti figure professionali:

Penumologi, Medicina Interna, Anestesia e Rianimazione

Per queste tipologie di figure professionali si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Bandi singoli per le seguenti figure professionali con contratto a tempo determinato:

Infermieri, OSS Tecnici di Laboratorio, Tecnici di Radiologia

Inoltre la Asl Roma 4 ha pubblicato sempre nella stessa sezione una manifestazione di interesse per Medici e tutto il personale del comparto sanitario (infermieri, oss…etc) sia in pensione che non, con contratto come libero professionisti con partita Iva.

Tutte le modalità di partecipazione sono pubblicate nel sito ASL.

Vista l’urgenza sono stati dati 3 giorni di tempo per la presentazione delle domande, si avvisa comunque che la Asl prenderà in considerazione anche le domande che giungeranno dopo la scadenza.