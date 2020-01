Asl Roma 4. Settimana della prevenzione al tumore del collo dell’utero

CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 organizza una settimana per la prevenzione in rosa. La settimana “Prevenzione donna” prevede l’accesso libero e l’erogazione del test gratuito alle donne nelle fasce di età compresa tra 25 e 64 anni, nei consultori del territorio della Asl Roma 4.

Tale evento è garantito dalle ostetriche libere professioniste, dalle ostetriche consultoriali della Aslroma4, dal Call center di Bracciano e da tutti i collaboratori del Programma organizzato di Screening.

Il test sarà effettuato da una ostetrica donna, per permettere alle utenti di sentirsi a proprio agio e agevolare così l’accesso, data l’importanza della prevenzione.

Non occorre telefonare per prenotare, si può accedere liberamente negli orari e nei gironi di seguiti indicati.

Dove non indicato diversamente, i consultori rimarrano aperti fino alle 18.00 proprio per consentire alle donne lavoratrici di efefttuare il test anche dopo l’orario di lavoro.