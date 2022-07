Asl Roma 4, nuova sede e servizi per i consultori di Cerveteri e Ladispoli

CERVETERI – Saranno inaugurati mercoledì 13 luglio i due consultori del distretto 2 della Asl Roma 4, oggetto entrambi di interventi di restyling per migliorare l’accoglienza dei cittadini, che vi potranno trovare una vasta gamma di servizi socio-sanitari dedicati alle diverse fasce di età e non solo.

“L’obiettivo – sottolinea il Direttore Generale, Cristina Matranga – è quello di assicurare una presa in carico totale, rispetto al bisogno di cura richiesto, in un unico luogo creando così per la donna e la sua famiglia un ambiente intimo nel quale sentirsi accolta, ascoltata e seguita. Cerveteri e Ladispoli – ha aggiunto – sono territori complessi caratterizzati dalla presenza di comunità diverse, per etnia e cultura, e dove la domanda di salute si lega spesso a quella sociale. Proprio per questo abbiamo voluto garantire nei due consultori anche la presenza di mediatori culturali e assistenti sociali”.

In entrambi i centri le attività tradizionali già presenti nei consultori del territorio, legate alla gravidanza ed al puerperio, sono state affiancate da nuovi servizi. L’apertura di un ambulatorio del percorso nascita il sabato mattina strettamente connesso al punto nascita dell’Ospedale San Paolo, nel quale saranno presenti i professionisti dell’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia; il laboratorio prelievi; il punto di ascolto con i mediatori culturali.

E’ prevista poi l’attivazione, in entrambi i consultori, di Corsi di accompagnamento alla nascita che possano accogliere le gestanti già a partire dalle prime settimane di gravidanza, con incontri informativi e di orientamento.

Durante l’inaugurazione verrà anche presentato il nuovo software Percorso Nascita 4.0 che la Roma 4 mette a disposizione delle future mamme che si rivolgono ai consultori del territorio.

Nella struttura di Cerveteri saranno presenti anche gli operatori del servizio vaccinale che seguiranno mamme e bambino nelle diverse fasi, consigliando il giusto piano di prevenzione vaccinale.

Alla giornata di mercoledì 13, che inizierà da Cerveteri alle ore 9.30 per poi proseguire a Ladispoli alle ore 10,30, sarà presente l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la direzione strategica della Asl Roma 4, i sindaci del territorio e le autorità locali. “Colgo l’occasione – ha concluso il direttore generale – per invitare la popolazione tutta e le associazioni del territorio alle due inaugurazioni. Saranno il momento per far conoscere le tante e diverse attività territoriali che la Asl offre a tutta la famiglia”.