Asl. Prorogati i piani terapeutici Aifa

CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 rende noto che è stato emanato un provvedimento che proroga i piani terapeutici Aifa per evitare che gli utenti escano di casa per recarsi presso le strutture sanitarie prescrittrici per il rinnovo dei piani. Il provvedimento si riferisce esclusivamente ai farmaci che richiedono piano terapeutico.

Nello specifico si informa che la validità dei piani terapeutici in scadenza a marzo e aprile sarà estesa di 90 giorni a partire dal momento della scadenza. Al termine della proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo del PT dovrà avvenire con le consuete modalità.

Nel caso il paziente presenti un peggioramento o intolleranza al trattamento, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma il paziente dovrà mettersi in contattato con lo specialista di riferimento.

