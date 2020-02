Asl e Komen Italia insieme per la “Carovana della prevenzione” a Bracciano e Tolfa

CIVITAVECCHIA – La ASL Roma 4 prenderà parte, con il supporto del dott. Pietro Zaccagnino radiologo ASL ROMA4 e referente aziendale in diagnostica per immagini in senologia, all’iniziativa riguardante il progetto “Carovana della Prevenzione – Programma Itinerante Nazionale di Prevenzione della Salute Femminile” Susan G. Komen Italia, consolidando il protocollo di collaborazione già avviato in questi anni in tema di prevenzione.

Le tappe della Carovana della Prevenzione, presente con le sue unità mobili, si svolgeranno nella giornata del 22 febbraio nel comune di Bracciano dedicato alle donne del comprensorio del Lago e nella giornata del 23 febbraio nel comune di Tolfa dedicato alle donne residenti a Tolfa ed Allumiere. Le unità mobili a Bracciano saranno ubicate presso Piazza IV Novembre e a Tolfa saranno ubicate presso Largo donatori del Sangue.

Saranno offerti gratuitamente esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno: verranno effettuate mammografie alle donne al di fuori della fascia screening sotto i 50 anni e sopra i 74 anni i ed ecografie mammarie alle donne sotto i 40 anni, che non abbiano effettuato i suddetti esami negli ultimi 12 mesi, consulenze nutrizionali visite ginecologiche e trattamenti Shiatsu.

Un progetto quello della carovana della Prevenzione che è già stato attivato da tempo, e ha visto ottimi risultati e una grande partecipazione da parte delle donne, segno che si sta procedendo nel modo giusto con l’informazione e i servizi sanitari più vicini al cittadino. Il dott. Zaccagnino ha più volte esposto l’importanza della prevenzione, quale migliore strumento per sconfiggere il tumore promuovendo stili di vita sani ed effettuando periodicamente controlli medici. Fare prevenzione significa evitare l’insorgenza di malattie o poter individuare un tumore nella fase iniziale.

L’obiettivo della G. Komen Italia, dei comuni interessati e della ASL Roma 4, pertanto, è quello di sensibilizzare ed educare le persone, in particolare le donne che oggigiorno rivestono un ruolo fondamentale nella società moderna, alla prevenzione dei tumori offrendo gratuitamente visite ed esami specialistici dedicate alle fasce d’età che non sono inserite nei programmi di screening.