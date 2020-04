Asl, al via la Settimana delle Vaccinazioni

CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno si celebra la Settimana delle Vaccinazioni, che comincia il 20 aprile a livello europeo (European Immunization Week, 20-26 aprile 2020) e si chiude il 30 aprile con la fine della Settimana mondiale delle vaccinazioni (World Immunization Week, 24-30 aprile 2020). Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare popolazione, operatori sanitari e decisori sull’importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita, la settimana è sostenuta da partner nazionali e internazionali, tra cui il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Le vaccinazioni, come sottolinea l’OMS, “salvano milioni di vite ogni anno e sono ampiamente riconosciute come uno degli interventi sanitari più efficaci e convenienti al mondo. Tuttavia la copertura globale delle vaccinazioni è rimasta la stessa negli ultimi anni e ci sono ancora circa 20 milioni di bambini nel mondo (dati OMS e UNICEF) che non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno”.

In questi giorni la Asl Roma 4 riceve molte telefonate di utenti preoccupati che devono effettuare le vaccinazioni, soprattutto dal comune di Campagnano, distretto 4.

“I centri vaccinali della Asl Roma 4 – riferisce una nota dell’azienda sanitaria – sono aperti e i vaccini sono garantiti, anche nel comune di Campagnano. Il Servizio Vaccinazioni ha messo in opera delle procedure di sicurezza, ed è importante ricordarsi che i vaccini salvano la vita. Al fine di impedire che all’epidemia del Coronavirus si aggiungano altre situazioni critiche dovute alla circolazione di infezioni che possiamo prevenire con le vaccinazioni vi ricordiamo l’importanza di vaccinare soprattutto i piccoli bimbi, le donne in gravidanza e le persone a rischio per patologia, lavoro o età e di iniziare e completare tutti cicli vaccinali”.

E’ possibile prenotare ed avere informazioni telefonando al numero verde 800.539.762 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30 o inviando una mail a infovaccini@aslroma4.it

Per i soggetti a rischio di tutte le età è raccomandato recarsi in ambulatorio previo appuntamento. Il Servizio adotta tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del nuovo coronavirus.