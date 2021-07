Appello dell’AVIS: “Donazioni in calco, abbiamo bisogno di sangue”

CIVITAVECCHIA – Il presidente Avis Civitavecchia Fabio Lisiola torna nuovamente a rimarcare l’importanza delle donazioni, che dopo il boom registrato per venire in soccorso della giovanissima civitavecchiese che doveva subire un delicatissimo intervento, sono nuovamente in estremo calo.

“Una situazione emergenziale che non dobbiamo assolutamente prendere sotto gamba – ribadisce Lisiola, che ha lanciato un appello anche attraverso il suo profilo social – dobbiamo intervenire immediatamente per far si che le scorte di sacche non raggiungano quote sotto la soglia minima. Nelle ultime settimane abbiamo, infatti, registrato una pericolosissima diminuzione delle donazioni di sangue, una situazione che purtroppo si ripete ogni anno in concomitanza dell’arrivo della bella stagione che sta generando importanti problemi tanto ai pazienti che necessitano regolarmente di trasfusioni che rispondere con immediatezza alle eventuali situazioni impreviste che, in questo periodo, sono purtroppo in aumento esponenziale”.

Il presidente dell’Avis di Largo Donatori del Sangue lancia quindi un nuovo ed importante appello da diffondere ad ampio raggio ai volontari abituali, ai cittadini e a quanti orbitano nel territorio affinchè ci sia un impegno costante nella donazione, soprattutto in periodi come questo dove le emergenze potrebbero essere all’ordine del giorno e non ci si può certo trovare in difficoltà nel reperimento di sangue.

“Donare il sangue è vita e può interessare chiunque, – ribadisce con forza Lisiola – per questo vi esorto a venire presso i nostri locali a donare con costanza per evitare l’assottigliamento delle scorte di sacche. Dobbiamo ricordarci tutti che ‘il male’ non va in ferie, l’emergenza può interessare chiunque nessuno escluso per questo è fondamentale il supporto di tutti. Prima delle ‘meritate ferie’ venite a donare e portate con voi un nuovo donatore, creando una importante catena di generosità per il prossimo. Sono certo che il mio appello non cadrà nel vuoto e che in tanti come sempre darete vita ad una immensa gara di solidarietà”.

L’Avis di Civitavecchia vi aspetta in Largo Donatori del Sangue tutti i giorni dalle 8,15 alle 10,30