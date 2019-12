Ambulatorio cardiologico aperto al San Paolo, si ripete l’appuntamento

CIVITAVECCHIA – Prosegue l’impegno dell’Asl Roma 4 per l’abbattimento delle liste d’attesa. È stato concordato con Marco Di Gennaro, primario del reparto di Cardiologia del San Paolo, di riattivare l‘ambulatorio aperto di Cardiologia il 27 dicembre. Durante l’open day si potrà accedere all’ambulatorio senza alcuna prenotazione. I cittadini potranno recarsi presso il reparto, situato al secondo piano dell’ospedale.

“L’’iniziativa si inserisce nello sforzo che l’azienda fa per venire incontro alle esigenze degli utenti con un impegno concreto della direzione per ridurre le liste di attesa e che viene riproposto presso il reparto di cardiologia dopo il successo della precedente esperienza – si legge in una nota della Asl – La ricetta necessaria alla successiva regolarizzazione della parte amministrativa e del pagamento del ticket, verrà redatta dallo specialista cardiologo il giorno stesso durante la visita. Per le visite si rispetterà l’ordine cronologico di arrivo”.