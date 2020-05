CIVITAVECCHIA – L’Ospedale San Paolo di Civitavecchia è ufficialmente Covid free e gli ultimi pazienti positivi sono stati trasferiti nei giorni scorsi in altre strutture. Una buona notizia che rappresenta un primo passo per un ritorno alla normalità. Sono state settimane difficili per tutti. Sono stati giorni di dolore per chi, a causa del Covid, ha perso una persona cara, un famigliare.

Nel silenzio di una città in quarantena c’è chi ha continuato con coraggio a svolgere il proprio lavoro in prima linea. A questi guerrieri, operatori sanitari dell’ospedale, è indirizzato il ringraziamento da parte di tutta la città. Ai medici, infermieri, oss, addetti alle pulizie del reparto di medicina e del Pronto soccorso, i più coinvolti, i più colpiti dai contagi tra il personale, a tutti loro va tributato dalla città un profondo ringraziamento. Così come a tutti gli operatori sanitari degli altri reparti, nessuno escluso, un sentito grazie. Nonostante lo stress, la paura di contagiarsi e di contagiare i propri familiari a casa, non si sono tirati indietro, neanche quando le armi per fronteggiare il nemico erano scarse se non addirittura assenti, neanche quando vedevano i loro colleghi infettarsi. Professionalità, responsabilità e coraggio nello svolgere il proprio lavoro, nel salvare vite o nell’accompagnare alla morte persone colpite da un virus infame e subdolo che a molti, purtroppo, non ha lasciato scampo. Ai Guerrieri dell’Ospedale San Paolo.