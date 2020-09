Acqua non potabile in via Matteotti e strade limitrofe

CIVITAVECCHIA – A causa del superamento dei valori minimi di presenza di coliformi ed enterococchi, a seguito di esami specifici, l’acqua erogata dalla fontanella pubblica di corso Matteotti non è adatta a scopi umani. Per questo motivo, all’esito di una corrispondenza tra Asl, Amministrazione comunale e Acea (quale gestore del servizio), la fontanella è stata chiusa al pubblico, per effetto della Ordinanza Sindacale firmata oggi.

L’ordinanza di non potabilità coinvolge Viale Matteotti; Via Gobetti; Via Antonini; Via Etruria; Via Nicolao Arcangelo; Via Degli Agricoltori;Via Dei Classiari; Via Dei Veliti;Via Fratelli Cervi;Via Fabio Filzi; Via Del Vomero; Via Rodi.

Come spiega il consigliere Giancarlo Frascarelli, “è giusto informare la cittadinanza sulla messa in sicurezza dell’area, con esami continui i cui primi esiti attendiamo entro le 48 ore. È chiaro che l’azione amministrativa di controllo messa in piedi dall’amministrazione Tedesco non riguarda tuttavia solo la quantità di acqua erogata ai cittadini ma anche la qualità”.