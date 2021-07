-35% di controlli in ambito oncologico dal 2020 a oggi. A Roma, il Breast Center di Tiberia Hospital con LILT incentiva la cultura della prevenzione

“Si stima che dall’inizio della pandemia i controlli in ambito oncologico siano diminuiti del 35%: un dato che condizionerà inevitabilmente l’incidenza dei tumori” commenta la dott.ssa Valeria Giannotta, AD Tiberia Hospital, Ospedale Polispecialistico accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, che ha inaugurato a dicembre 2020 il Breast Center, un centro multispecialisticoper affiancare le pazienti in un percorso di prevenzione, cura e trattamento della neoplasia mammaria.

Per potenziare il supporto alla popolazione femminile, Tiberia Hospital sostiene la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La collaborazione prevede la presenza, per tutto il 2021, di uno sportello LILT all’interno dell’ospedale romano di GVM Care & Research, dedicato alle pazienti con patologia oncologica mammaria già diagnosticata o che presentano fattori di rischio e necessitano di approfondimenti e visite specialistiche.

“Abbiamo deciso di abbracciare il progetto della LILT per ampliare le prestazioni e i servizi dedicati alle pazienti oncologiche in ambito senologico e allargare la continuità assistenziale del percorso di cura anche per le pazienti LILT – prosegue la dott.ssa Giannotta -. La collaborazione con la LILT è la dimostrazione della validità dell’approccio del nostro Breast Center, che mira a diagnosi precoci e ad un percorso di cura che ponga al centro la paziente. Da gennaio ad oggi, grazie ad attività di prevenzione ed esami spontanei,siamo stati in grado di diagnosticare 79 primi casi. È risaputo che una diagnosi tempestiva consente approcci chirurgici più conservativi e quindi meno aggressivi per la donna, con un minor impatto sia a livello fisico che psicologico”.

Secondo l’accordo con la LILT, Tiberia Hospital mette a disposizione delle pazienti un servizio di Diagnostica per Immagini in grado di effettuare esami quali la Rx-mammografia, l’ETG-mammaria, la Risonanza Magnetica e la TC (con e senza mezzo di contrasto).

Inoltre la struttura dà la possibilità di effettuare visite specialistiche multidisciplinari presso i suoi ambulatori o presso la sede LILT Roma, dove gli stessi medici di GVM svolgeranno visite specialistiche ed esami richiesti dalle pazienti LILT.

I medici effettueranno inoltre l’attività di consulenza presso la sede LILT Roma nell’ambito delle campagne di prevenzione promosse dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori “