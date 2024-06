Un’ampia crescita globale post-Covid delle malattie infettive comuni identificata in una nuova analisi di dati provenienti da 60 organizzazioni e agenzie di sanità pubblica.

CIVITAVECCHIA – Dal Dott. Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

Un’ampia crescita globale post-Covid delle malattie infettive comuni, tra cui influenza, morbillo, tubercolosi e pertosse, è stata identificata in una nuova analisi di dati provenienti da 60 organizzazioni e agenzie di sanità pubblica.

Dal 2022, 44 paesi hanno registrato un aumento di dieci volte nell’incidenza di almeno una delle 13 malattie infettive rispetto ai livelli pre-pandemici, secondo l’analisi condotta dalla società britannica di previsione delle malattie Airfinity e dal sito web di notizie statunitense Bloomberg.

Gli esperti hanno dichiarato che, non avendo precedenti storici, non riescono a spiegare completamente la recrudescenza delle malattie infettive.

Jeremy Farrar, scienziato capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato a The BMJ: “Non abbiamo avuto una pandemia acuta, veloce e devastante nell’era scientifica moderna. L’ultima grande pandemia devastante è stata nel 1918, quando non c’erano vaccinazioni, né diagnostica o trattamenti. Ci troviamo in una nuova situazione.”

Gli scienziati di Airfinity sostengono tuttavia che il calo delle coperture vaccinali durante la pandemia, in particolare per i bambini, a causa delle catene di approvvigionamento interrotte e della limitata immunizzazione durante i lockdown, è probabilmente un fattore importante per morbillo, polio, tubercolosi e pertosse, tutte classificate come malattie prevenibili con il vaccino.

Kristan Piroeva, analista biorischio di Airfinity, ha detto a The BMJ: “Esiste una correlazione ben documentata tra la diminuzione della copertura vaccinale e un aumento dell’incidenza. Oggi, il calo dell’adesione sta rendendo le popolazioni vulnerabili e permettendo ai patogeni di diffondersi.”

I dati dell’Unicef mostrano che nel 2021 25 milioni di bambini hanno saltato almeno una dose del vaccino contro difterite, tetano e pertosse, con soltanto l’81% che ha ricevuto tutte e tre le dosi, il livello più basso degli ultimi 13 anni.

I casi di pertosse in Cina nei primi quattro mesi del 2024 erano 45 volte quelli dell’intero 2023. La Spagna ha già registrato un aumento post-pandemico del 134% dei casi di pertosse, con Francia, Norvegia e Regno Unito che si prevede supereranno i livelli pre-pandemici nei prossimi mesi, secondo il rapporto. “Gli attuali focolai potrebbero essere causati dalla pressione sul virus di acquisire adattamenti che potrebbero influire sull’efficacia dei vaccini attuali,” ha commentato Piroeva.

Il morbillo è un’altra malattia in aumento. Più di 1,8 milioni di bambini in 20 paesi europei hanno perso la loro vaccinazione contro il morbillo tra il 2020 e il 2022, con tassi di vaccinazione inferiori al 90%. I paesi europei hanno registrato un aumento di 30 volte dei casi di morbillo nel 2023, secondo lo studio.

Il morbillo è stato dichiarato eliminato negli Stati Uniti nel 2000, ma lo studio riporta che sta facendo ritorno in più di 20 stati americani. L’incidenza è in aumento anche nel Regno Unito. In Austria, l’incidenza del morbillo nei primi cinque mesi del 2024 è del 190% superiore al picco pre-pandemico, secondo lo studio.

Parlando al lancio del rapporto, Farrar ha affermato che è essenziale ricostruire la fiducia della società nei confronti dei vaccini. “Mentre il mondo è oltre la fase acuta dell’emergenza sanitaria pubblica, la pandemia ha avuto effetti di secondo ordine, tra cui un crescente movimento anti-vaccino,” ha dichiarato. “Non possiamo solo dire che alcune persone sono contrarie alla scienza o ai vaccini e dimenticarle. Dobbiamo far valere la scienza e i vaccini e spiegare la loro importanza.”

L’influenza è una delle diverse malattie non classificate come prevenibili con vaccino la cui incidenza sta aumentando. Il numero di casi nell’ultima stagione influenzale è stato del 75% superiore in Europa e del 28% superiore negli Stati Uniti rispetto al 2019. I casi di virus respiratorio sinciziale sono quasi raddoppiati in alcune parti dell’Australia rispetto all’anno scorso. Ciò potrebbe essere dovuto a un debito di immunità a seguito della protezione dai patogeni abituali durante i lockdown della pandemia, lasciando le persone più vulnerabili con il ritorno alla normalità.

Il cambiamento climatico potrebbe anche favorire la diffusione di malattie come il colera e la dengue, trasmessa agli esseri umani da zanzare infette. L’Argentina ha registrato un aumento di 152 volte dei casi di dengue, da 3220 nel 2019 a 488.035 casi già quest’anno, il più grande aumento mai registrato. “Man mano che le temperature continuano ad aumentare, potremmo vedere la dengue diventare endemica nell’Europa meridionale,” ha aggiunto Piroeva.

J. Feinmann. Analysis reveals global post-covid surge in infectious diseases. BMJ. 2024;385:q1348. doi:10.1136/bmj.q1348. Published June 18, 2024.

Grazie

Dottor Giovanni Ghirga

Pediatra