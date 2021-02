I benefici del carciofo: tisane detox e maschere di bellezza

Tra gli ortaggi invernali il carciofo è sicuramente il più ricercato e gustoso. Tantissime le ricette per deliziare il nostro palato, i carciofi sono una vera e propria miniera di principi attivi; contengono poche calorie, ricchi di fibre e minerali, hanno effetti diuretici, aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo, diabete , ipertensione e non solo. Sono anche dei veri e propri alleati di bellezza per la loro azione antiossidante e contro l’invecchiamento. Dopo aver gustato un bel piatto di carciofi potremmo usare gli scarti per fare a casa delle tisane detox o maschere per il viso. La tisana al carciofo ha effetti diuretici, digestivi, depurativi e disintossicanti per il fegato. Le maschere a base di questo ortaggio purificano la pelle grassa e aiutano a contrastare l’invecchiamento. Le modalità per preparare tisane e maschere con gli scarti del carciofo si trovano facilmente in rete e richiedono poco tempo.

Impariamo a utilizzare ogni parte di questo delizioso e importante alleato di salute e benessere