Ghirga: “E’ importante conoscere i sintomi del tumore al colon-retto”

CIVITAVECCHIA – Dal Dr. Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Marisa Peters aveva avuto sintomi per anni: sangue sulla carta igienica dopo essere andata in bagno, cambiamenti nelle feci e difficoltà a controllare l’urgenza di defecare; ma aveva 30 anni, era sana e fisicamente attiva. Non aveva alcun dolore addominale e i medici avevano scartato i sintomi come emorroidi o normali cambiamenti post-parto dopo la nascita del suo primo figlio.

Quando la signora Peters finalmente si è recata da un gastroenterologo nel 2021, dopo aver avuto il terzo figlio e aver avuto un peggioramento del sanguinamento dall’ano associato a cambiamenti nella consistenza delle feci, una colonscopia urgente ha confermato che aveva il cancro del colon-retto.

Era passato un bel po’ di tempo dai primi sintomi. Eppure “Non mi aspettavo che avrebbero trovato il cancro”, ha detto la signora Peters.

Un rapporto pubblicato dall’American Cancer Society a gennaio, suggerisce che i tassi di cancro del colon-retto stanno aumentando rapidamente tra le persone dai 20 ai 40 anni, anche se l’incidenza sta diminuendo nelle persone oltre i 65 anni.

“Sfortunatamente sta diventando un problema sempre più grande ogni anno”, ha commentato il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma Colorectal Cancer del Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso il Yale Cancer Center. Il ricercatore ha aggiunto che i tumori colorettali precoci sono aumentati di circa il 2% l’anno dalla metà degli anni ’90.

Questo aumento ha portato il cancro del colon-retto negli USA ad essere la principale causa di morte per cancro negli uomini sotto i 50 anni e la seconda causa principale di morte per cancro nelle donne sotto i 50 anni. Infatti, gli esperti stanno notando un aumento nei casi precoci di cancro del colon-retto in tutto il mondo, una tendenza che stanno cercando di spiegare.

Perché il cancro del colon-retto sta aumentando tra i giovani?

I cancri del colon e del retto condividono molte somiglianze e vengono solitamente inclusi in una categoria, chiamata cancro del colon-retto. Gli studi, tuttavia, mostrano che l’aumento delle diagnosi è principalmente guidato da un aumento dei cancri del retto e dei cancri trovati nel lato sinistro o distale del colon, vicino al retto. “Questo forse fornisce un’importante indicazione per capire cosa sta accadendo”, ha commentato Caitlin Murphy, professore associato e ricercatore sul cancro presso la UTHealth di Houston.

I cancri colorettali nelle persone più giovani tendono ad essere più aggressivi e spesso vengono trovati in uno stadio più avanzato, ha affermato il dottor Murphy. Comunque, la maggior parte delle persone colpite dal cancro del colon-retto a insorgenza precoce sono troppo giovani per essere raccomandate per lo screening di routine del cancro, intervento che ha contribuito a ridurre i casi negli adulti oltre i 50 anni.

Nel 2021, il Gruppo di lavoro sui servizi preventivi statunitensi ha ridotto l’età raccomandata per iniziare lo screening del cancro del colon-retto di soli cinque anni, da 50 a 45.

La stragrande maggioranza delle diagnosi di cancro del colon-retto sono ancora fatte in persone di 50 anni e oltre.

L’American Cancer Society ha previsto l’anno scorso che circa 153.000 nuove diagnosi sarebbero state fatte negli Stati Uniti nel 2023, di cui 19.550 in persone di età inferiore ai 50 anni. Ma i giovani nati intorno al 1990 ora hanno il doppio del rischio di cancro del colon rispetto alle persone nate intorno agli anni ’50, mentre il rischio per il cancro del retto, sempre in questo gruppo di giovani, è circa quattro volte superiore rispetto a quello dei gruppi di età più avanzata, secondo uno studio pubblicato nel Journal of the National Cancer Institute. Ciò significa che le diagnosi probabilmente continueranno a salire mentre queste generazioni ad alto rischio invecchieranno”, ha commentato il dottor Murphy.

Quando il cancro viene trovato ad un’età più giovane del solito, i medici in genere sospettano che le mutazioni genetiche possano esserne responsabili.

Alcuni studi molecolari suggeriscono che i tumori colorettali precoci hanno mutazioni diverse che guidano il cancro rispetto ai tumori negli adulti più anziani. Un rischio importante è quello di avere un parente di primo grado che ha avuto un cancro del colon-retto o anche un polipo precanceroso, questo può aumentare il rischio, ha affermato il dottor Cecchini. Tuttavia i cambiamenti genetici non spiegano l’intera situazione.

Alcune ricerche hanno collegato cambiamenti nello stile di vita e nella dieta all’aumento dei casi di cancro del colon-retto sia nei giovani che negli adulti più anziani. Le generazioni recenti hanno consumato più carne rossa, cibi ultraprocessati e bevande zuccherate, ed è noto che bevono alcolici con maggiore frequenza; tra il 1992 e il 1998, il fumo di sigaretta è anche aumentato prima di diminuire di nuovo, mentre l’attività fisica è continuamente diminuita da decenni. Tutti questi fattori, insieme all’aumento dei casi di obesità dagli anni ’80, sono associati al rischio di cancro. Ma, ancora una volta, nessuno di essi spiega completamente l’aumento del cancro del colon-retto nei giovani adulti.

“Per molti di questi fattori di rischio, come il fumo, devi essere esposto per lunghi periodi di tempo prima che il cancro si sviluppi”, ha commentato il dottor Andrea Cercek, co-direttore del Center for Young Onset Colorectal and Gastrointestinal Cancers presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Comunque, molti pazienti tra i 20 e i 30 anni non rientrano nemmeno in questi gruppi di rischio, ha affermato. “Molti dei nostri pazienti sono atleti”, ha dichiarato. “Molti di loro non sono mai stati in sovrappeso, neanche da bambini.”

Gli esperti stanno iniziando a investigare se ci siano altri fattori ambientali che favoriscono il cancro precoce. Ad esempio, alcuni studi di piccole dimensioni hanno suggerito l’idea che le persone che sviluppano il cancro del colon-retto in età precoce abbiano uno squilibrio di “buone” e “cattive” popolazioni batteriche nel loro intestino. I ricercatori stanno non solo esaminando l’uso di antibiotici, i quali possono alterare il microbioma intestinale, ma anche farmaci anti-infiammatori non steroidei utilizzati come antidolorifici, inibitori della pompa protonica utilizzati per contrastare problemi di acido gastrico e diversi farmaci psichiatrici che potrebbero essere assorbiti attraverso la mucosa intestinale, farmaci il cui uso é aumentato negli ultimi decenni.

Alcuni esperti ipotizzano che l’esposizione a sostanze chimiche tossiche nell’ambiente possa essere anch’essa responsabile. Ad esempio, per molti anni i casi di diagnosi di cancro del colon-retto erano più alti tra le persone di colore non ispaniche, ma la ricerca mostra che questi cancri sono aumentati di più tra le persone bianche non ispaniche negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Oggi entrambi i gruppi hanno un numero di casi di cancro abbastanza simile. “Significa forse che ora le persone bianche sono esposte a qualcosa a cui le persone di colore sono state esposte per molti, molti anni? Ancora non lo sappiamo”, ha affermato il dottor Murphy.

Ci sono anche disparità geografiche nell’aumento del cancro, con esperti che vedono più casi emergere in città e città lungo il fiume Mississippi, negli stati del sud-est e negli Appalachi, casi che potrebbero essere spiegati dalle esposizioni occupazionali a tracce di elementi come arsenico, cromo e nichel, spesso emessi dalla combustione del carbone, impianti chimici e altre industrie presenti in quelle regioni. Sostanze chiamate perfluoroalchiliche (PFAS) sono state collegate ad altri tipi di cancro e potrebbero essere alla base di parte dell’aumento dei tumori precoci del colon-retto.

“Non penso che ci sarà un’unica causa che spieghi tutto”, ha affermato il dottor Murphy. “È un insieme di cose”.

Dopo che la signora Peters fu diagnosticata con il cancro e iniziò la chemioterapia, la radioterapia e l’intervento chirurgico ricostruttivo, incoraggiò sua sorella e suo fratello più giovane a sottoporsi immediatamente ad uno screening”.

Se non non c’è un’anamnesi familiare immediata positiva per il tumore intestinale o non si è a conoscenza di una storia medica familiare eventualmente positiva, è importante conoscere i sintomi del cancro del colon-retto, come il dolore addominale inspiegabile, i cambiamenti delle feci e il sanguinamento rettale. Se si hanno uno di questi sintomi, bisogna rivolgersi a un medico e farsi testare per escludere il cancro.

Le colonscopie rimangono lo standard d’oro per lo screening perché permettono agli esperti non solo di vedere dove si trovano i tumori, ma anche di rimuoverli nella stessa procedura. Oggi ci sono diversi modi con cui i pazienti possono preparare il loro intestino, lassativi liquidi, pillole e polveri, i quali non sono scomodi come le opzioni che erano disponibili alle generazioni precedenti. “Fare una pulizia di un giorno per prepararsi ad una colonscopia è molto meglio che avere le feci che escono dallo stomaco in un sacchetto”, ha detto la signora Peters. “Per fortuna, per me è stato temporaneo, ma non lo è per molte persone.”

Esiste anche un test domiciliare che può individuare il 92% dei cancri del colon-retto attraverso il DNA nelle feci, anche se è meno sensibile nel rilevare i polipi precancerosi e non può essere utilizzato per rimuovere alcun tessuto, ha detto il dottor Cercek. Un test del sangue che è all’orizzonte e che potrebbe aumentare ulteriormente il numero di persone disposte a farsi visitare.

Anche se la tendenza nei cancri colorettali precoci è preoccupante, “ciò che ne traggo è che il momento per intervenire è ancora prima”, ha commentato il dottor Murphy. “E certamente ciò che sta accadendo ora avrà un impatto sulla salute delle generazioni ancora molti, molti anni dopo.”