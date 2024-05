Ghirga: “Donne, uomini e malattie nel corso della vita”

CIVITAVECCHIA – Dal Dr. Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo

Una revisione globale di tre decenni di dati sanitari ha rivelato enormi differenze di salute tra uomini e donne, le quali iniziano nell’adolescenza e si amplificano nel corso della vita.

Lo studio, pubblicato su Lancet Public Health, ha scoperto che gli uomini affrontavano un carico maggiore di malattie in generale e erano particolarmente colpiti da problemi di salute che causano la morte prematura. Le donne vivevano più a lungo degli uomini ma sopportavano livelli più elevati di malattie non fatali durante tutta la vita. I ricercatori hanno chiesto ulteriori studi per comprendere le ampie disparità tra uomini e donne e per nuove strategie sanitarie specifiche per genere per mitigarle. Luisa Sorio Flor dell’Università di Washington, uno degli autori senior dello studio, ha dichiarato: “Un punto chiave evidenziato dallo studio è come le donne e gli uomini differiscano in molti fattori biologici e sociali che fluttuano e, a volte, si accumulano nel tempo, portando a esperienze di salute e malattie diverse in ciascuna fase della vita e in tutte le regioni del mondo”.

Questo studio sottolinea l’importanza di considerare le differenze di genere nella salute e nel benessere. Non si tratta solo di differenze fisiologiche, ma anche di diversità sociali e culturali che possono influenzare la salute e il benessere degli individui in modi unici.

Nell’adolescenza, ad esempio, le differenze di genere possono essere evidenti. Le ragazze possono essere più inclini a problemi di salute mentale, come ansia o depressione, mentre i ragazzi potrebbero essere più inclini a comportamenti rischiosi come il consumo di alcol o droghe. Questi fattori possono influenzare la salute futura e le disparità di genere possono protrarsi nella vita adulta.

Durante l’età adulta, le donne potrebbero essere più soggette a diagnosi di malattie croniche come l’artrite o l’osteoporosi, mentre gli uomini potrebbero essere più colpiti da malattie cardiache o diabete. Queste differenze possono essere il risultato di fattori biologici, ma anche di fattori socio-culturali come abitudini alimentari, livello di attività fisica e accesso alle cure mediche.

Nel corso degli anni, le disparità di genere possono accentuarsi. Le donne potrebbero vivere più a lungo degli uomini, ma potrebbero anche affrontare maggiori sfide legate alla salute mentale e alla disabilità. Gli uomini potrebbero avere una maggiore probabilità di morire prematuramente a causa di malattie cardiovascolari o cancro. È fondamentale che la comunità scientifica e sanitaria tenga conto di queste differenze di genere per garantire che tutti ricevano cure e supporto adeguati per la loro salute e benessere. Ciò potrebbe significare sviluppare programmi di prevenzione specifici per genere, promuovere l’educazione sulla salute sessuale e riproduttiva per entrambi i sessi e garantire un accesso equo alle cure mediche per tutti.

Taylor, L. (2024). Women live longer than men but have more illness throughout life, global study finds. *BMJ*, 385, q999. https://doi.org/10.1136/bmj.q999

Dr. Giovanni Ghirga

Pediatra