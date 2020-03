Xiaomi dona mascherine all’Italia

La Xiaomi società cinese di elettronica nata nel 2010 dona migliaia di mascherine all’Italia. In un momento di grande difficoltà per il nostro paese, con i vicini francesi che ci sfottono, c’è chi invece decide di fare qualcosa di concreto.

Sulla pagine Facebook di Xiaomi Italia il messaggio dice “Da quando siamo arrivati due anni fa ci siamo sentiti amati e profondamente integrati nella vita del Paese. Anche per questo abbiamo sentito il dovere di supportare l’Italia nella gestione dell’epidemia di COVID-19, donando un primo importante quantitativo di mascherine FFP3.

Il materiale è in arrivo al Dipartimento Protezione Civile, responsabile di coordinare la distribuzione alle autorità locali bisognose e agli altri enti direttamente coinvolti.

“Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino” (Seneca)”

Quando a Gennaio la notizia della diffusione del coronavirus in Cina cominciò a circolare in Italia, i turisti cinesi presenti nel nostro paese furono oggetto di attacchi vergognosi e razzisti da parte di alcuni con tanto di video che circolavano sul web. Eppure come ricordato

nella frase di Seneca “siamo onde dello stesso mare“. E questi gesti di solidarietà da parte della società Xiaomi fanno veramente bene.

Impariamo a fare lo stesso, indistintamente, verso tutti

Roberta Piroli