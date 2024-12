Valori fuori norma dell’acqua a Campo di Mare, emessa ordinanza di non potabilità

CERVETERI – “Le analisi effettuate dalla Asl Roma 4 hanno evidenziato valori fuori dalla norma presso una fontanella pubblica di Piazza Prima Rosa in località Campo di Mare. Pertanto, in via precauzionale, appena ricevuta comunicazione dalla ASL territoriale, abbiamo predisposto una ordinanza di non potabilità dell’acqua per l’intera Frazione di Campo di Mare.

Un’ordinanza che interessa solo ed esclusivamente le abitazioni e le attività di Campo di Mare. Insieme all’Ufficio Ambiente, abbiamo immediatamente predisposto e dato il via ad un intervento teso a ristabilire i corretti valori della rete idrica e già domani ci saranno nuovi controlli.

Fino a nuova comunicazione dunque, nella sola Frazione di Campo di Mare è fatto divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano: ovvero, non berla, non usarla per lavare i denti. È invece consentito l’utilizzo per tutte le operazioni di igiene domestica quali lavaggio di indumenti ed ambienti. Forniremo tempestive informazioni non appena saranno disponibili”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che precisa: “Il problema non riguarda la Frazione di Cerenova”. Il testo dell’ordinanza è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it