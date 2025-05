UNICEF/Gaza: oltre 45 bambini uccisi in due giorni

“È inconcepibile che oltre 45 bambini siano stati uccisi in attacchi aerei a Gaza in due giorni. Questo dovrebbe sconvolgere il mondo, ma viene accolto con indifferenza. A Gaza nessun luogo è sicuro per i bambini. Questo orrore deve finire.

Più di 1 milione di bambini a Gaza rischiano la fame. Sono privati di cibo, acqua e medicine. Tutte le parti in conflitto devono rispettare il diritto internazionale umanitario.” Il commento della Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell sulla piattaforma X