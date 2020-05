Una storia più famosa che conosciuta…

SANTA MARINELLA – “Le autorità sono impotenti e i monatti diventano i padroni delle strade. Si diffondono le leggende più assurde sugli untori e anche i dotti sostengono teorie fallaci.”

Le parole del Manzoni a proposito della peste del 1630 suonano inquietantemente attuali 390 anni dopo. Soprattutto al giorno d’oggi: è infatti di ieri la notizia apparsa su alcuni quotidiani secondo cui una persona di Santa Marinella, positiva al Covid-19, si sarebbe aggirata indisturbata tra gli uffici comunali e forse anche tra i vari supermercati della città, spargendo il virus Sars Cov-2 nella Perla. Dalla pubblicazione della notizia alla guerra sui social è bastato un click, peccato che la signora incriminata abbia dichiarato di essere già negativa da giorni. Contattata in merito, la signora ha infatti spiegato: “La ASL mi ha chiamato sabato mattina e mi ha detto che anche l’ultimo tampone di controllo era negativo”.

Cosa è successo allora? Probabilmente il mancato aggiornamento dell’elenco dei contagiati nominato nell’articolo, vista la tripletta: venerdì 1 maggio festivo, sabato e domenica.

I principali gruppi Facebook cittadini si sono infiammati subito, con un ampio numero di commenti, da quelli costruttivi, a quelli che si sono esauriti nei soliti insulti, decretando nuovamente la caccia alle streghe del Covid e additando come al solito l’operato del Primo Cittadino e della Giunta, accusando il “sistema” di lasciare le persone senza assistenza e senza vigilanza.

In realtà le persone in isolamento o positive al Covid sono censite e sorvegliate dalla ASL, le persone che hanno anche problematiche aggiuntive sono attenzionate dagli uffici del Comune preposti e comunque tutti sono assistiti per le varie esigenze dai volontari di Croce Rossa, Misericordia e Sommozzatori, coordinati dal COC (Centro Operativo Comunale).

Sebbene la popolazione non lo sappia, o non se ne accorga, esiste una macchina di sorveglianza ed assistenza che si preoccupa di gestire la difficile emergenza al meglio delle proprie possibilità e finora pare lo abbia fatto con successo, visto l’andamento contenuto dei contagi. Il coordinamento e le forze in campo, comprese quelle comunali e le associazioni di volontariato, la partecipazione del sindaco Tidei in primis e di altri esponenti della politica locale, stanno cercando di garantire appoggio ed assistenza a tutte le persone che stanno vivendo problemi di ogni genere dovuti al particolare momento storico in cui siamo inseriti.

Nonostante le critiche, e le difficoltà tecniche e logistiche quotidiane, sono state consegnate migliaia di mascherine, migliaia di pacchi alimentari gratuiti, aiuti di ogni genere come supporto alle persone e la situazione, anche se critica, appare al momento abbastanza sotto controllo. Se la popolazione non se ne accorge vuol dire che tutto questo è fatto in silenzio e a testa bassa, il che rende ancora più meritoria l’opera di tutti.

Meno accuse dunque e più collaborazione anche da parte della popolazione sarebbe auspicabile per il bene di tutti, soprattutto in questo periodo di emergenza che non si sa ancora quanto durerà.

Francesca Ivol