Un webinar di Arpa Lazio sulla qualità dell’aria a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Giovedì 2 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà un webinar organizzato dall’ARPA Lazio e dedicato al monitoraggio ambientale della qualità dell’aria nel comprensorio di Civitavecchia.

Il webinar prevede una fase introduttiva con rappresentanti delle istituzioni a cui seguiranno gli interventi di esperti qualificati in rappresentanza dell’ARPA Lazio e del CNR che affronteranno da diversi punti di vista il tema del monitoraggio della qualità dell’aria nell’area di Civitavecchia e dei comuni limitrofi, con focus sulle emissioni navali nel porto e su aspetti di meteorologia e micrometeorologia. La giornata si rivolge in primo luogo a chi si occupa di inquinamento atmosferico a livello più o meno professionale, ma la partecipazione è libera e aperta a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in materia.

Per maggiori informazioni e per registrarsi: https://www.arpalazio.it/news/-/asset_publisher/sTJHmov8JKKB/blog/id/162154