Un pozzo d’acqua nel nome di Federica Palomba

CIVITACCHIA – “Il weekend di metà luglio vedrà tornare sui campi del Beach Arena i tanti giocatori del torneo di beach volley in memoria di Federica Palomba, giunto alla sua quarta edizione.

Quest’anno i proventi saranno destinati, per mezzo della ONLUS ” Bambini nel Deserto”, alla costruzione di un pozzo artesiano che fornirà acqua potabile alla scuola in costruzione in un campo profughi di guerra nel Burkina Faso e ai villaggi vicini. Le prime aule permetteranno a 200 bambini e bambine, su circa 600 bimbi, che vivono nell’accampamento di ricevere istruzione.

L’acqua è alla base della vita e l’istruzione è forse uno dei valori aggiunti più preziosi della vita stessa: questo connubio acqua e istruzione ci è sembrato, quindi, perfetto per ricordare Federica e fare del bene nel suo nome.

Ci vediamo alla Marina di Civitavecchia il 14, il 15 e il 16 luglio”

#insiemeperfederica