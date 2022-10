Traiano: 10 appuntamenti di grande teatro per la stagione 2022-23

CIVITAVECCHIA – Drammaturgia contemporanea, grandi classici, musical e un concerto omaggio a uno dei più importanti compositori del nostro secolo – Ennio Morricone – sono questi gli ingredienti di una stagione teatrale che saprà appassionare e divertire il pubblico con 10 serate al Teatro Traiano ognuna diversa e stimolante, grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Si inizia con L’ATTESA testo di Remo Binosi, regia di Michela Cescon che mette in scena due interpreti molto amate dal pubblico: Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sul palco, a dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa, le due protagoniste della pièce.

«I temi affrontati sono universali e, pur essendo ambientato in Veneto nel ‘700, sentiamo la loro storia molto vicina. Il dramma è costruito attorno a due donne che vengono allontanate e rinchiuse per nove mesi per nascondere entrambe una gravidanza. Si racconta una clausura, un’impossibilità ad uscire e mai, come in questi tempi, l’idea teatrale, anche semplice, di chiudere due personaggi all’interno di una stanza diventa vera, reale e sentita» racconta Michela Cescon.

Un concerto dall’anima teatrale. Un privilegiato viaggio emozionale nel quale temi immortali s’intrecciano indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore. OMAGGIO A ENNIO MORRICONE – InCANTO di un MITO è un tributo alle sue celebri colonne sonore che, traendo spunto dalle versioni cantate del suo repertorio più conosciuto, spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei Cult Western. La parte musicale sarà affidata ad un’orchestra dal vivo e al soprano Silvia Dolfi.

Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, GENTE DI FACILI COSTUMI è considerato ancora oggi uno dei testi più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Protagonisti Ugo, interpretato da un carismatico Flavio Insinna, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, e Anna, interpretata da una divertente Giulia Fiume, una prostituta che sogna di diventare giostraia. Ecco come Manfredi presentava la sua pièce: “Gente di facili costumi è una commedia che sviluppa, in maniera paradossale, un fondamentale problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvilisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani?”

Torna al Teatro Traiano Carlo Buccirosso con la sua nuova produzione L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ VERDE dove interpreta il ruolo di Mario Martusciello, funzionario benestante di banca, che vive un momento di profonda depressione, insoddisfatto del proprio tenore di vita, delle proprie ambizioni, delle proprie scelte, delle proprie amicizie. La sua continua spasmodica ricerca di libertà, di cambiamenti, di nuove esperienze di vita daranno il via a situazioni esilaranti e divertenti.

PICCOLE DONNE, musical basato sul romanzo di Louisa May Alcott nella versione originale di Broadway, è al suo debutto italiano assoluto, con la regia e le coreografie firmate da Fabrizio Angelini, direzione musicale Gabriele De Guglielmo. Dalla pubblicazione nel 1868 del romanzo di Louisa May Alcott, considerato tra le 100 opere fondamentali della cultura americana, la storia delle quattro sorelle March è stata adattata innumerevoli volte fin dall’epoca del cinema muto.

Giuliana De Sio è Nanà in LA SIGNORA DEL MARTEDÌ, uno dei meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, tra le penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male. Una donna, Alfonsina Malacrida, detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, tra le quindici e le sedici, va a comprarsi un’ora d’amore. Un testo che parla di solitudine e di sensualità con la regia di Pierpaolo Sepe e un cast in via di definizione.

BUONI DA MORIRE di Gianni Clementi, regia di Emilio Solfrizzi con Debora Caprioglio, Pino Quartullo, Gianluca Ramazzotti racconta di una coppia decisamente borghese – lui cardiochirurgo, lei moglie in ansia per un figlio allo sbando – che decide di passare una vigilia di Natale diversa. Unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai vari barboni sparsi sui marciapiedi o sotto i colonnati della città, danno il via ad un processo di revisione dei rapporti dopo l’incontro con un loro vecchio compagno di classe.

Forse tra le commedie più famose di Molière IL MALATO IMMAGINARIO vede in scena un esilarante Emilio Solfrizzi con Rosario Coppolino, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D’amico, Luca Massaro, con la regia di Guglielmo Ferro che così racconta lo spettacolo: “La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti”.

Paolo Belli torna in teatro con Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli, Paolo Varoli con PUR DI FAR COMMEDIA, ambientata in una sala prove, pièce scritta ancora una volta con Alberto Di Risio, evoluzione naturale di “Pur di fare Musica”, lo spettacolo che ha riscosso unanime successo di pubblico e critica nelle passate stagioni.

BLOCCATI DALLA NEVE di Peter Quilter, regia di Enrico Maria Lamanna è una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità. In scena i divertentissimi Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

Si aggiunge alla stagione di prosa un importante appuntamento di danza! In occasione dei 20 anni dalla sua creazione, torna in scena il 10 dicembre ore 21 Giulietta e Romeo, un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, che debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989 per il Balletto di Toscana e ripresa dal Balletto di Roma nel 2002. Si conferma nel tempo uno dei titoli di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino. Con 350 recite e 200.000 spettatori è oggi lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.

Buona stagione teatrale 2022-23!

19 – 20 novembre

Anna Foglietta, Paola Minaccioni

L’ATTESA

di Remo Binosi

regia Michela Cescon

17 – 18 dicembre

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

InCANTO di un MITO

soprano Silvia Dolfi

regia Fabrizio Angelini

21 – 22 gennaio

Carlo Buccirosso

L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ VERDE

scritto e diretto da Carlo Buccirosso

e con Fabrizio Miano, Donatella de Felice Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo

7 – 8 gennaio

Flavio Insinna

GENTE DI FACILI COSTUMI

di Nino Marino e Nino Manfredi

e con Giulia Fiume

regia Luca Manfredi

4 – 5 febbraio

PICCOLE DONNE

il musical basato sul romanzo di Louisa May Alcott

versione italiana di Gianfranco Vergoni

direzione musicale Gabriele De Guglielmo

regia e coreografie Fabrizio Angelini

11 – 12 febbraio

Giuliana De Sio

LA SIGNORA DEL MARTEDÌ

di Massimo Carlotto

regia Pierpaolo Sepe

4 – 5 marzo

Debora Caprioglio, Pino Quartullo, Gianluca Ramazzotti

BUONI DA MORIRE

di Gianni Clementi

regia Emilio Solfrizzi

25 – 26 marzo

Emilio Solfrizzi

IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière

regia Guglielmo Ferro

e con Rosario Coppolino, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D’amico, Luca Massaro

1 – 2 aprile

Paolo Belli

PUR DI FARE COMMEDIA

di Paolo Belli e Alberto Di Risio

e con Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli, Paolo Varoli

regia Alberto Di Risio

22 – 23 aprile

Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere

BLOCCATI DALLA NEVE

di Peter Quilter

regia di Enrico Maria Lamanna

Orario spettacoli: sabato ore 21 / domenica ore 17

Rinnovo abbonamento dal 7 al 22 ottobre

Rinnovo con cambio posto dal 25 al 27 ottobre

Nuovi abbonamenti dal 28 ottobre al 16 novembre

Acquisto biglietti dal 17 novembre

Abbonamento a turno fisso (10 spettacoli):

Turno A sabato – Turno B domenica

Poltronissima: euro 240,00

Poltrona: euro 220,00

Galleria: euro 190,00

Balconata: euro 140,00

Balconata U25: euro 30,00 (riduzione speciale studenti)

(Turno A sabato – Turno B domenica)

Biglietti:

intero ridotto

Poltronissima: euro 27,00 + 2,00 prev. euro 25,00 + 2,00 prev.

Poltrona: euro 25,00 + 2,00 prev. euro 23,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 22,00 + 1,50 prev. euro 20,00 + 1,50 prev.

Balconata: euro 18,00 + 1,50 prev. euro 16,00 + 1,50 prev.

Biglietto Cambio Turno: euro 5,00

Biglietti Giulietta e Romeo:

Platea

Intero: 15 euro + prevendita

Ridotto: 12 euro + prevendita

promozione per le scuole di danza: 10 euro + prevendita

Galleria:

Intero: 10 euro + prevendita

Ridotto: 8 euro + prevendita

Speciale scuole danza: ogni dieci biglietti acquistati dalla stessa scuola di danza si avrà diritto a due omaggi

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

comunicazione@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30