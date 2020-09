Terme in Fiore vi aspetta a Civitavecchia Sabato 26 e Domenica 27

Civitavecchia si prepara a dare il benvenuto all’Autunno con la mostra “ Terme in Fiore” che si svolge questo weekend, Sabato 26 e Domenica 27, dalle 9,30 alle 18,30. Terme in Fiore, mostra mercato nazionale di piante insolite e rare, è ormai un appuntamento fisso del comprensorio che si svolge annualmente e riscuote un grande consenso non solo dagli appassionati di piante ma anche da principianti alle prime armi con il loro pollice verde. Questa edizione ritorna nella splendida cornice delle Terme di Traiano, dal nome dell’imperatore romano fondatore della città, in uno dei più importanti complessi termali di età romana di tutta l’Etruria meridionale. All’ombra delle splendide mura monumentali è quindi possibile conoscere , ammirare e acquistare piante particolari di produttori italiani, garantite per la qualità e per le procedure di coltivazione. Ma non solo, presenti anche gli agrumi, le spezie, complementi di arredo per giardini e terrazzi e prodotti biologici che richiamano la qualità e la professionalità del Made in Italy. La mostra, già in allestimento, con più di quaranta produttori provenienti da tutta Italia apre i cancelli domani mattina e dall’organizzazione confermano di aver fatto un accordo con l’universo affinché ci sia il sole. Inoltre ,con un piccolo supplemento sul prezzo del biglietto, è possibile fare la visita guidata del sito archeologico che ospita la manifestazione. Un appuntamento da non perdere

Per ulteriori informazioni contattare il 327 054 8434