Tentate truffe: il Comune non chiede dati personali né accesso a proprietà private

CIVITAVECCHIA – Sono giunte diverse segnalazioni relative a telefonate pervenute soprattutto a persone sole, anziane o fragili, nelle quale gli interlocutori si identificano come incaricati del Comune.

Le chiamate sarebbero finalizzate all’acquisizione di informazioni personali inerenti anche lo stato familiare o reddituale.

In altri casi alcuni presunti incaricati dell’Ente si proporrebbero di fare campionamenti dell’acqua a domicilio.

Si precisa a questo proposito che il Comune di Civitavecchia non sta effettuando alcun tipo di indagine, né effettua sopralluoghi in case private per la verifica della qualità dell’acqua. Si consiglia pertanto, nel caso in cui si venga avvicinati o contattati per tali finalità, di segnalare prontamente ogni episodio alle forze dell’ordine